Kanal D yayın akışında yok... Zahide Yetiş’le Gelin Görün final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Zahide Yetiş’le Gelin Görün bitti mi?

Sunuculuğu Zahide Yetiş’in üstlendiği Zahide Yetiş’le Gelin Görün öğle kuşağında evlere konuk oluyordu. Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı bugün ekranlara gelmedi. Zahide Yetiş’le Gelin Görün neden yok sorusunu araştıran vatandaşlar, programın Kanal D yayın akışında yer almadığını görünce Zahide Yetiş’le Gelin Görün final mi yaptı sorusunun sormaya başladı. Kanal D 30 Kasım Pazartesi günkü yayın akışında yer almayan Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı haftalık yayın akışında da şimdilik bulunmuyor. Yayın akışına eklenmediği için programın sıkı takipçileri Zahide Yetiş’le Gelin Görün bitti mi sorusunu sosyal medyadan sormaya başladı.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN BİTTİ Mİ?

Hafta için her gün kayınvalide ve gelinlerin alışverişin için kıyasıya mücadele ettiği program izleyicisinin gönlünü kazanmayı başarmıştı. Zahide Yetiş’le Gelin Görün programının 30 Kasım Pazartesi günü ekrnanlara gelmediği için bittiği konuşuluyor. Kanal D’nin bu haftaki yayın akışında Zahide Yetiş’le Gelin Görün programının yer almaması, Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı final yaptı mı sorusu akıllara getirdi. Kanal konuyla ilgili açıklama yapmazken programın sunucusu Zahide Yetiş de herhangi bir bilgi vermedi.

