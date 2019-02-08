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Kanal D’ye bir şok daha! Bir dizi daha final yapıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kanal D'nin kısa süre önce Koca koca Yalanlar, Bir Umut Yeter ve Bir Litre Gözyaşı dizileri ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini ise Barış Erçetin’in üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili reytinglere yenik düştü ve final kararı aldı.

Kanal D’ye bir şok daha! Bir dizi daha final yapıyor?

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Öykü Karayel ve Özge Gürel’in paylaştığı Muhteşem İkili ilk olarak perşembe akşamları ekrana gelmiş, sezon arasından sonra salı gününe alınan dizinin reytingleri daha da düşüş göstermişti. Birbirine zıt iki polisin sürükleyici ve eğlenceli hikâyesini ekrana taşıyan Muhteşem İkili dizisi daha fazla dayanamadı ve Kanal D’nin reyting kurbanı olan dizileri kervanına katılan son proje oldu.

FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Muhteşem İkili 12 Şubat Salı akşamı son kez seyirciyle buluşacak.

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