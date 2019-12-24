Kanal İstanbul depremleri tetikler mi? Oğuz Gündoğdu açıkladı

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kanal İstanbul Projesi'nin

depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı.

KANAL İSTANBUL DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Gündoğdu şunları söyledi:



"Benim fikrim; Kanal İstanbul’un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7’nin

üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Bu ucu açık. Kanalın etrafında tedbir almazsanız eğer beklenen çok fazla hasar olur. Çünkü; yerli kayayı bozmuş, kayaları bir yerden bir yere nakletmiş oluyorsunuz. Yapılacak binalar ne kadar sağlam olursa olsun etkileri çok büyük olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. 7’nin üzerinde bir deprem İstanbul için çok büyük bir tehlike demek. Buna karşı nasıl tedbir alınacak? Alınacaksa nasıl önlemler alınıyor. Jeo-teknik araştırmalar hangi ölçüye göre yapılmış? Çalışmaların alanlarında uzman bilim insanları tarafından elden geçirilmesi gerekir. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil."

Kaynak: DHA

