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Kanal İstanbul depremleri tetikler mi? Oğuz Gündoğdu açıkladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kanal İstanbul'un depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruya "Projenin depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz" cevabını verdi.

Kanal İstanbul depremleri tetikler mi? Oğuz Gündoğdu açıkladı

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kanal İstanbul Projesi'nin
depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı.

KANAL İSTANBUL DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Gündoğdu şunları söyledi:

"Benim fikrim; Kanal İstanbul’un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7’nin
üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Bu ucu açık. Kanalın etrafında tedbir almazsanız eğer beklenen çok fazla hasar olur. Çünkü; yerli kayayı bozmuş, kayaları bir yerden bir yere nakletmiş oluyorsunuz. Yapılacak binalar ne kadar sağlam olursa olsun etkileri çok büyük olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. 7’nin üzerinde bir deprem İstanbul için çok büyük bir tehlike demek. Buna karşı nasıl tedbir alınacak? Alınacaksa nasıl önlemler alınıyor. Jeo-teknik araştırmalar hangi ölçüye göre yapılmış? Çalışmaların alanlarında uzman bilim insanları tarafından elden geçirilmesi gerekir. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul deprem oğuz gündoğdu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yav he he tetikler marstaki bitki ortüsünüde zedeler KIÇINIZIDA YIRTSANIZ BU KANAL YAPILACAK İSTEMEYENLERDE MAL MAL BAKACAK VAR OL REİS
Umarim bir gün kuluna değil Allah'a taparsın
sıkıysa depremi tetikler de bakalım ama unutmayın allahın adaleti yerini bulacak
Doğa kendinden alınanı geri almasını iyi bilir.
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