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Kanalizasyon borusunun içine girdi sürünmeye başladı! Bir anda sıkışınca 7 saatlik operasyonla kurtarıldı.. “Nedenini hatırlamıyorum”

12.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Zhigulyosvk kentinde yaşayan 21 yaşındaki Evgeny Titov, 30 cm genişliğindeki kanalizasyon borusunun içine girerek sürünmeye başladı. Kanalizasyon borusuna neden girdiğini hatırlamadığını dile getiren adam sıkışınca devreye kurtarma görevlileri girdi. 7 saatlik operasyonun sonucunda adam kurtarıldı.

Kanalizasyon borusunun içine girdi sürünmeye başladı! Bir anda sıkışınca 7 saatlik operasyonla kurtarıldı.. “Nedenini hatırlamıyorum”

St Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'ndaki bir otoparkta Evgeny Titov nedeni belli olmayan bir şekilde 30 cm genişliğindeki drenaj borusuna girerek süründü. 21 yaşındaki genç bir arkadaşını ziyaret etmek için St Petersburg'a geldiğini ancak boruya neden girdiğini hatırlamadığını söyledi. Kanalizasyon borusunda sıkışığ yardım çağırmadan önce Titov, boru boyunca 12 metre sürünmeyi başardı.

OPERASYON TAM 7 SAAT SÜRDÜ

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Kanalizasyon borusuna sıkışan adamı kurtarmak için devreye giren ekiplerin operasyonu tam 7 saat sürdü. Kurtarma operasyonu, asfaltın kesilmesini, altı metre derinliğinde bir çukurun kazılmasını ve gömleksiz adamı kurtarmak için kanalizasyon borusunun sökülmesini içeriyordu. Kanalizasyon borusundan çıkartılan adam hipotermi tedavisi için yerel bir hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Kolluk kuvvetleri olay sırasında Titov’un sarhoş olduğunu belirtmesine rağmen genç adam bunu reddetti.

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Rusya kanalizasyon

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