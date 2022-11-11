Ölülerle temas kurmak için gizemli bir oyun oynadılar! 11 çocuk okul koridorunda tamamen hareketsiz halde bulundu

Kolombiya’nın Hato şehrindeki bir lisede yaşanan olay ülke basınında tepkilere neden oldu. Columbia Hato'daki Tarım Teknik Enstitüsü'nde okuyan 11 öğrenci, ölülerle temas kurmaya yardımcı olduğu inanılan ve kenarında sayılar ile rakamların bulunduğu bir masa oyununu okulda oynamaya karar verdi. Oyunun sonrasında öğrencileri koridorda bulan öğretmenler büyük bir şaşkınlık yaşadı ve ilk müdahale okul yetkilileri tarafından yapıldı. Ardından ise okula ambulans çağrıldı.

NEFES DARLIĞI ÇEKİYORLARDI

Baygın halde bulunan öğrenciler tedavilerinin yapılması için Mauela Baltran Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan ilk incelemede öğrencilerin zehirlenme şüphesi üzerinde duruldu. 13-17 yaş arası çocuklar şiddetli kusma, karın ağrısı ve kas spazmlarından muzdaripti.

Hato Belediye Başkanı Jose Pablo Toloza Rondón, "Çocuklar bayılmıştı, bulundukları sırada nefes darlığı çekiyorlardı ve ağızlarından salyalar geliyordu. Soruşturmanın bir parçası olarak oynadıkları oyun göz ardı edilmedi” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öğrencilerin bazıları havuzdan geldiklerini ve yiyecek bir şeyler yediklerini söyledi. Diğer bir kısmı ise aynı bardaktan su içtiklerini belirtti. Bardaktaki suyun incelemesinden sonra çocuklardaki benzer semptomların gıda zehirlenmesi nedeniyle ortaya çıktığı ifade edildi. Teknik Enstitü rektörlüğü, gerçekler yetkililerle netleşene kadar dava hakkında karar vermeyeceğini söyledi.

Hospital del Socorro'nun acil tıbbi koordinatörü Juan Pablo Vargas Noguera, “El Hato'ya gittik ve 13 ila 17 yaşları arasında kusma, karın ağrısı ve kas spazmları olan 11 hasta bulduk. Bir masa oyunu oynamaktan olabileceği söylendiğini göz önünde bulundurarak, çocuklarda psikolojik bir değişiklik bulamadık. Tıbbi rapor, bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını söylüyor.” diye konuştu.