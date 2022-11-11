5000 yılından geldiğini söyledi! Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı... “Dünya çapındaki gerçeklik bu olacak”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan bir adam son derece gizli bir deneyin ardından zaman yolcusu olarak geleceğe gönderildiğini söyledi. 2004 yılındayken zaman yolculuğu deneyi sayesinde yaklaşık 3000 yıl ileri giden adam kıyamete canlı bir şekilde tanık olduğunu anlattı.

“ÖZEL BİR GÖREV VERİLDİ”

Edward elindeki kıyamet fotoğraflarını gösterdiği sırada fizik yasalarına meydan okuduğunu ve Los Angeles'ta bir laboratuvarda çalışırken 3.000 yıl ileriye itildiğini iddia etti. Kendini kuantum sıçraması ilan eden kişi, gelecekte hayatın nasıl olacağının fotoğraflarını çekmesi için kendisine özel bir görev verildiğini söyledi. ApexTV'den kamera ekiplerine konuşan adam, kıyamet gününün gerçekte nasıl göründüğüne dair gördüklerini anlattı.

Zaman yolcusu Los Angeles’ın tamamen sular altında kalacağını ifade ederek insanlığın büyük bir gemi inşa etmesi konusunda uyardı. Edward, “Sizi şaşırtacak ve hayretler içinde bırakacak bir hikaye anlatacağım. Bir 'yer' gibi göründüm. İnanılmazdı. Kocaman bir tahta platformun üzerinde duruyordum. Sadece ben değil, evler, bina tabii ki hepsi ahşaptan yapılmıştı. Buranın Los Angeles olduğunu fark ettiğimde şaşkına döndüm” dedi.

“DÜNYA ÇAPINDA GERÇEKLİK BU OLACAK”

Zaman yolculuğu sırasında ulaştığı lokasyondaki kişilerle konuştuğunu dile getiren Edward, küresel ısınmanın felaket selini tetiklediğini söylediklerini belirtti. Batık bir şehrin fotoğraflarını çeken Edward, “Gelecekte dünya çapında gerçeklik bu olacak” diye konuştu.