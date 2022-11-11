Bebeğinin altını değiştirmek için soyunma odasının kapısını açan anne şoke oldu! Dört kişiyi cinsel ilişkiye girdikleri anlarda yakaladı

Ashton Grohn, geçtiğimiz Pazar günü Brisbane'in kuzeyindeki North Lakes alışveriş merkezine iki yaşındaki kızının altını değiştirmeye gittiğinde odada cinsel ilişkiye giren dört gençle karşılaştı. North Lakes Times’da yer alan habere göre Grohn gördükleri karşısında şaşkına dönerken kısa sürede durumu yetkililere bildirdi. İki yaşındaki kızıyla birlikte kapıyı açtığı sırada gördüklerini Grohn, “sadece garip bir seks partisi” olarak tanımladı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Grohn’un şikayeti üzerine olayı araştırdıklarını dile getiren bir polis sözcüsü, “North Lakes alışveriş merkezinde dört kişinin uygunsuz davranışta bulunulduğunun bildirilmesinin ardından soruşturmalar sürüyor.Polis, raporla ilgili daha fazla araştırma yapmak için alışveriş merkezinin yönetimi ve güvenlik ekipleriyle birlikte çalışıyor” denildi.

Olaya ilişkin olarak soruşturma sürerken şahısların kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.