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  4. Anne ve babası çaresizce izledi! 8 yaşındaki çocuklarını gözlerinin önünde timsah yedi

Anne ve babası çaresizce izledi! 8 yaşındaki çocuklarını gözlerinin önünde timsah yedi

11.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr, Kosta Rika'nın Limón kentindeki Matina Nehri'ni ziyaret ederken, ailesinin gözleri önünde nehirden çıkan bir timsah tarafından su altına çekildi. Anne ve babasının gözü önünde nehre sürüklenen 8 yaşındaki çocuğun cesedine henüz bulunamadı.

Anne ve babası çaresizce izledi! 8 yaşındaki çocuklarını gözlerinin önünde timsah yedi

Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika’da yaşanan olaya dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ailesiyle birlikte Limón kentindeki Matina Nehri'ni ziyaret ederken 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr, nehrin kıyısında oyun oynadığı sırada aniden ortaya çıkan bir timsah tarafından suyun içine sürüklendi. Timsahın tek hamlede yakaladığı çocuğu anne ve babası ne olduğunu anlayamadan çaresizce izledi.

KALINTILARINA RASTLANMADI

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Perişan ebeveynler Julio Otero Sr ve Margini Fernández Flores, oğullarının ölümüne tanık oldu. Timsahın çocuklarını yakaladığı sırada hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren aile yaşadıkları travma nedeniyle Nikaragua’ya taşındı. Olayı araştıran yetkililer tarafından timsah ya da küçük çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Diğer dört çocuğunun da benzer bir kader yaşamasından korktuğunu dile getiren baba Julio, “Karım için en zor şey oğlumuzu gözümüzün önünde timsahın kaçırdığını görmekti. Hiçbir şey yapamadan sadece izledik. Burada yaşamaya devam edemezdik. Her şey o anı hatırlatıyor” dedi.

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Kosta Rika timsah

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