MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kandil programı hangi kanalda? İşte televizyonların yayın akışı

Kandil programı hangi kanalda? İşte televizyonların yayın akışı

27.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin her sene sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden biri olan Berat Kandili bu gece yani 27 Mart itibariyle idrak edilecek. Vatandaşlar bu kıymetli gecede izleyebilecekleri kandil programlarını araştırmaya koyuldu. Peki Kandil programları hangi kanalda? İşte televizyonların yayın akışı...

Kandil programı hangi kanalda? İşte televizyonların yayın akışı

Her sene Müslümanların sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden olan Berat Kandili 27 Mart tarihinde yani bu gece itibariyle idrak edilecek. Pek çok vatandaş bu kıymetli gecede televizyonda izleyebilecekleri kandil programlarını merak ediyor. Peki Kandil programları hangi kanalda?

KANDİL PROGRAMLARI HANGİ KANALDA? İŞTE TELEVİZYONLARIN YAYIN AKIŞI

Kanal D'de Mehmet Fatih Çıtak ile Berat Kandili Özel, 20:00'de başlayacak. Star TV ekranlarında ise 00:15'te Berat Kandili programı yayınlanacak. ATV'de gece yarısı 00:20'de Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel programı ekrana gelecek. TRT1 ekranlarında ise saat 22:00'de Berat Kandili Özel programı yayında olacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Berat Kandili

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Paris Pahasına
16:45 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber
20:00 M. Fatik Çıtlak ile Berat Kandili Özel
21:45 Büyük Göç
01:00 Siyahlı Kadın

ATV YAYIN AKIŞI

12:00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15:30 Kardeşlerim 'Dizi' Tekrar
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim 'Dizi'
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Teşkilat 'Dizi' Tekrar
16:55 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
22:00 Berat Kandili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Berat kelimesinin asıl hali Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarına gelir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden arınıp, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı bulunmaktadır; mübarek gecenin en meşhur ismi ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleri de mevcuttur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Mehmet Aslantuğ çekti! 47 yaşındaki Arzum Onan'dan bikinili pozMehmet Aslantuğ çekti! 47 yaşındaki Arzum Onan'dan bikinili poz
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Duştan çırılçıplak paylaştı

Duştan çırılçıplak paylaştı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Diğer Haberler

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mehmet Fatih Çıtlak biyografisi...

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Mehmet Aslantuğ çekti! 47 yaşındaki Arzum Onan'dan bikinili poz

Mehmet Aslantuğ çekti! 47 yaşındaki Arzum Onan'dan bikinili poz

Madonna photoshop skandalı ile gündemde

Madonna photoshop skandalı ile gündemde

Barış ve Nisa'yı Instagram'dan sildi! Birleştirme partisine çağırmadı

Tamamen sildi! Davet etmedi...

Serenay Sarıkaya'nın bakım günü

Serenay Sarıkaya'nın bakım günü

Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir bornozlu paylaşımıyla olay oldu

Hande Doğandemir'den bornozlu paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.