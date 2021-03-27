Kandil programı hangi kanalda? İşte televizyonların yayın akışı

Her sene Müslümanların sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden olan Berat Kandili 27 Mart tarihinde yani bu gece itibariyle idrak edilecek. Pek çok vatandaş bu kıymetli gecede televizyonda izleyebilecekleri kandil programlarını merak ediyor. Peki Kandil programları hangi kanalda?
Kanal D'de Mehmet Fatih Çıtak ile Berat Kandili Özel, 20:00'de başlayacak. Star TV ekranlarında ise 00:15'te Berat Kandili programı yayınlanacak. ATV'de gece yarısı 00:20'de Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel programı ekrana gelecek. TRT1 ekranlarında ise saat 22:00'de Berat Kandili Özel programı yayında olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Berat Kandili
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Paris Pahasına
16:45 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber
20:00 M. Fatik Çıtlak ile Berat Kandili Özel
21:45 Büyük Göç
01:00 Siyahlı Kadın
ATV YAYIN AKIŞI
12:00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15:30 Kardeşlerim 'Dizi' Tekrar
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim 'Dizi'
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:30 Teşkilat 'Dizi' Tekrar
16:55 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
22:00 Berat Kandili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Berat kelimesinin asıl hali Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarına gelir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden arınıp, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.
Bu gecenin dört adı bulunmaktadır; mübarek gecenin en meşhur ismi ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleri de mevcuttur.
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