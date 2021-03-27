Kandil programı hangi kanalda? İşte televizyonların yayın akışı

Her sene Müslümanların sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden olan Berat Kandili 27 Mart tarihinde yani bu gece itibariyle idrak edilecek. Pek çok vatandaş bu kıymetli gecede televizyonda izleyebilecekleri kandil programlarını merak ediyor. Peki Kandil programları hangi kanalda?

KANDİL PROGRAMLARI HANGİ KANALDA? İŞTE TELEVİZYONLARIN YAYIN AKIŞI

Kanal D'de Mehmet Fatih Çıtak ile Berat Kandili Özel, 20:00'de başlayacak. Star TV ekranlarında ise 00:15'te Berat Kandili programı yayınlanacak. ATV'de gece yarısı 00:20'de Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel programı ekrana gelecek. TRT1 ekranlarında ise saat 22:00'de Berat Kandili Özel programı yayında olacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI



13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'

STAR TV YAYIN AKIŞI



14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Berat Kandili

KANAL D YAYIN AKIŞI



14:00 Paris Pahasına

16:45 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber

20:00 M. Fatik Çıtlak ile Berat Kandili Özel

21:45 Büyük Göç

01:00 Siyahlı Kadın