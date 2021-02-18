Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili için evde kandil simidi tarifi nedir?

2021 yılının Regaip Kandili vakti geldi. 18 Şubat gecesi Regaip Kandili idrak edilecek. Türkiye’de bir gelenek olarak kandillerde pastaneler Regaip Kandili satar. Ancak koronavirüs nedeniyle bu ne kadar yapılabilecek soru işareti? Pek çok kişi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyor. Yine de kandil geleneğini sürdürüp lezzetli bir kandil simidi tarifi ile evde kandil simidi yapabilirsiniz.
Malzemeler
(8-9 Kişilik - 25 dakika)
Yumurta akı dışında bütün malzemeler karıştırılıp hamur haline getirilir. Yarım saat dinlendirilir. Küçük simitler yapılır. Bu simitler önce yumurta akına, daha sonra da susama veya çörek otuna bulanır. Yağlı kağıt sarılmış tepsiye dizilir. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.
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