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Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili için evde kandil simidi tarifi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili için evde kandil simidi tarifi nedir?

18 Şubat akşamı Regaip Kandili idrak edilecek. Türkiye’de de pek çok kişi koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayıp evde oturuyor. Kandil simidi almaya çıkmak istemiyorsanız evdeki malzemelerle evde kandil simidi yapabilirsiniz. İşte lezzetli kandil simidi tarifi...

2021 yılının Regaip Kandili vakti geldi. 18 Şubat gecesi Regaip Kandili idrak edilecek. Türkiye’de bir gelenek olarak kandillerde pastaneler Regaip Kandili satar. Ancak koronavirüs nedeniyle bu ne kadar yapılabilecek soru işareti? Pek çok kişi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyor. Yine de kandil geleneğini sürdürüp lezzetli bir kandil simidi tarifi ile evde kandil simidi yapabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket Sana Margarin
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • Göz kararı un
  • 1 adet yumurta akı

(8-9 Kişilik - 25 dakika)

HAZIRLANIŞI

Yumurta akı dışında bütün malzemeler karıştırılıp hamur haline getirilir. Yarım saat dinlendirilir. Küçük simitler yapılır. Bu simitler önce yumurta akına, daha sonra da susama veya çörek otuna bulanır. Yağlı kağıt sarılmış tepsiye dizilir. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

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