Kanıtlanmamış tedavi reklamları yasaklanacak

Google platformu üzerinden yayınlanan birçok tedavi türü henüz kanıtlanmış değil. Sağlık kuruluşlarından veya ülkedeki yetkili yasal platformlardan alınması gereken tedavi patentleri alınmadan Google gibi çeşitli mecralarda yayınlanan tedavi reklamları tüketicileri zor durumda bırakabiliyor.

Muhtemelen son dönemlerde kök hücre ve gen terapisi gibi birçok reklama denk gelmişsinizdir. Kullanıcıların önemli bir bölümü Google tarafından yeterli müdahale gerçekleşmediği için bu tür yalan haberlerin yaygınlaştığını ifade ediyordu.

Google, izlenen düzenlenmiş klinik çalışmaların bu gelişmeleri test etmenin en güvenli yolu olduğunu söyledi. Bu nedenle de uluslararası kök hücre araştırmaları Derneği Başkanı Deep Srivastava’nın görüşlerine danışan şirket, beklediği tepkiyi aldı. Dernek başkanı cevap olarak, kanıtlanmamış kök hücre ürünlerinin erken pazarlamasının halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Google için şu anda en önemli engel yaygın klinik kullanımı doğrulamak için yeterince veriye sahip olmaması diyebiliriz. Yakın bir zamanda şirket bu konuda da bir çözüm üretecektir. Peki sizce sağlık alanında yapılan reklamlar kullanıcıya zarar verebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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