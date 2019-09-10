Mynet Trend

Kanıtlanmamış tedavi reklamları yasaklanacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Son dönemlerde sayısı giderek artan kanıtlanmamış tedavi reklamları Google tarafından yakın izlemeye alındı. Şirket önemli müdahalelerde bulunmak istiyor. İşte haberimizin detayları.

Kanıtlanmamış tedavi reklamları yasaklanacak

Google platformu üzerinden yayınlanan birçok tedavi türü henüz kanıtlanmış değil. Sağlık kuruluşlarından veya ülkedeki yetkili yasal platformlardan alınması gereken tedavi patentleri alınmadan Google gibi çeşitli mecralarda yayınlanan tedavi reklamları tüketicileri zor durumda bırakabiliyor.

Muhtemelen son dönemlerde kök hücre ve gen terapisi gibi birçok reklama denk gelmişsinizdir. Kullanıcıların önemli bir bölümü Google tarafından yeterli müdahale gerçekleşmediği için bu tür yalan haberlerin yaygınlaştığını ifade ediyordu.
Google, izlenen düzenlenmiş klinik çalışmaların bu gelişmeleri test etmenin en güvenli yolu olduğunu söyledi. Bu nedenle de uluslararası kök hücre araştırmaları Derneği Başkanı Deep Srivastava’nın görüşlerine danışan şirket, beklediği tepkiyi aldı. Dernek başkanı cevap olarak, kanıtlanmamış kök hücre ürünlerinin erken pazarlamasının halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Google için şu anda en önemli engel yaygın klinik kullanımı doğrulamak için yeterince veriye sahip olmaması diyebiliriz. Yakın bir zamanda şirket bu konuda da bir çözüm üretecektir. Peki sizce sağlık alanında yapılan reklamlar kullanıcıya zarar verebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Rambo: Last Blood için yeni trailer yayınlandı

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Borderlands 3 ilk inceleme puanları yayınlandıBorderlands 3 ilk inceleme puanları yayınlandı
Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered çıkış tarihi belli olduFinal Fantasy Crystal Chronicles Remastered çıkış tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google reklam

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

İnşaat sırasında keşfedildi! Roma döneminden bir kadına ait!

İnşaat sırasında keşfedildi! Roma döneminden bir kadına ait!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan’da 100 milyon akıllı telefon sattı

Hindistan'dan Çin'i sollayacak gelişme!

Filmler için Tinder tarzı bir özellik geliyor

Filmler için Tinder tarzı bir özellik geliyor

Çıplak fotoğrafları engelleyen yapay zeka

Çıplak fotoğraflar problemine yapay zeka çözümü

Borderlands 3 ilk inceleme puanları yayınlandı

Borderlands 3 ilk inceleme puanları yayınlandı

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered çıkış tarihi belli oldu

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered çıkış tarihi belli oldu

Galaxy A80 incelemesi | Samsung’dan baş döndüren telefon!

Galaxy A80 incelemesi | Samsung’dan baş döndüren telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.