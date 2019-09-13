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Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Kınık ilçesinde, Olcay Y. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Engin Akın’ı (36), ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Olcay Y., olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Olay, sabah saatlerinde Türkcedit Mahallesi Muammer Kahya Caddesi’nde meydana geldi. Olcay Y., iddiaya göre husumetlisi Engin Akın’ı yolda görünce, yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkarıp ateş etti. Akın, mermilerin koluna ve karnına isabet etmesiyle kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Engin Akın, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Olcay Y., Kınık Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Kınık Engin akın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ölüm bedava yaşamak tesadüf bela şans eseri
VARDIR BIR NEDENI KIMSE NIYE YAN BAKTIN DIYE ÖLDURULMUYOR AMA YINEDE CAN VEREN CANI O ALIR YAZIK ETMIS AHIRETLIGINI DUNYALIGINI
kurtarmak için doktorlar çaba sarf etmiyor, sedyeye yatırıp serum ve hava veriyorlar, eger hayati organlarından hasar aldıysa bırakıp yavaş yavaş ölmesini bekliyorlar, tecrübe.
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