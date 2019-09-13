Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Olay, sabah saatlerinde Türkcedit Mahallesi Muammer Kahya Caddesi’nde meydana geldi. Olcay Y., iddiaya göre husumetlisi Engin Akın’ı yolda görünce, yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkarıp ateş etti. Akın, mermilerin koluna ve karnına isabet etmesiyle kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Engin Akın, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Olcay Y., Kınık Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. (DHA)

