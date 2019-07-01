Kanser hastası eşine içirdiği eşek sütü için çiftlik kurdu

Seydişehir'de eşek çiftliği kuran Gülay Bilginer, eşinin tedavisi sırasında kendisine iyi gelen eşek sütünü zor elde ettiklerini tam iyileşmesi için ve eşi gibi hastalara da yardımcı olmak amacıyla eşek çiftliğini kurduklarını söyledi. Bilginer, “Eşim kemoterapi görürken aynı zamanda günde bir bardak eşek sütü içiyordu. Her kontrolünde kanser hücrelerinin küçüldüğü görüldü. Bir süre sonra eşek sütü bulamamaya başladık ve bu süreçte kanser hücresinin sabit kaldığına şahit olduk. Tekrar düzenli olarak eşek sütü içmeye başladığında yine kanser hücrelerinin küçüldüğünü gözlemledik. Ve sonunda eşim kanseri yendi. Şu an mesleği olan motor tamirciliğine devam ediyor” dedi.

İşinden arta kalan zamanda ilkokula giden kızı Ayten Su Bilginer ile beraber engelli olmasına rağmen çiftlikteki eşeklerin bakımını yaparak sütü kendisi sağan Gülay Bilginer, “Bunun tıbben karşılığı yok. Ancak bir yakınımızın bu yöntemle iyileştiğini öğrendik ve denemek istedik. Çok şükür biz de olumlu sonuç aldık. Zaten ben hayvanları çok severim. Şifalı süt olarak bilinen eşek sütünü üreterek eşim gibi diğer hastalara da faydalı olabileceğini düşündüğümüz için bu işi severek yapıyorum” dedi.