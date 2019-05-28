Kanser konusunda 'bilgi kirliliği' uyarısı

Her konuda bilgiye ulaşmanın bir tuşa basmak kadar kolay olduğu günümüzde konu sağlık olunca bilginin kaynağı çok daha fazla önem taşıyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Kuzhan, gerek genel sağlığın korunmasında gerekse tedavilerinde hastaların hekimlerini tek doğru bilgi kaynağı olarak görmeleri gerektiğini söyledi. Aksi durumlarda istenmeyen sonuçlarla karşılaşma riskinin yüksek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Okan Kuzhan, “Kanserin dünyada yaşam kayıpları nedenleri arasında ilk sıralarda yer alması her platformda üzerinde en çok konuşulan konuların başında yer almasını sağlıyor. Özellikle beslenme ya da yaşam tarzı değişikliklerine yönelik farklı başlıklarda sunulan bilgiler hastalar üzerinde kafa karışıklığına ve yanlış davranışlara neden olabiliyor” diye konuştu.

"GENEL SAĞLIK BİLİNCİ OLUŞTURULMALI"

‘Tıp fakültesini kazanmış doktor adayı öğrencilere bile neyi, ne kadar ve hangi sırada anlatacağız diye kaygılanırken, toplumu bilgi bombardımanına maruz bırakmamak çok önem taşıyor’ diye konuşan Prof. Dr. Okan Kuzhan, “ ‘Patates kansere iyi geliyor’, ‘domates sizi kansere karşı koruyor’ ya da ‘havuç, akciğer kanserini tetikliyor’ bu ve benzeri bilgileri o kadar çok görüyoruz ki bir noktadan sonra bilgiler artık birbirleriyle çelişmeye başlıyor. Bazı gıdalar ve yaşam şekilleri bazı hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırırken bazı hastalıklar için de önleyici olabiliyor. Dolayısıyla bu bilgiler topluma tıpkı bir tıp öğrencisini yetiştirir gibi sistematik olarak verilirse sorun olmaz. Bu anlamda ‘genel olarak kansere yakalanmamak için nasıl beslenmeli?’ daha anlamlı bir soru olacaktır. Toplumun genel sağlık bilinci oluşturulması konusunda uyarılması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“KENDİ KENDİNİZİN DOKTORU OLMAYA ÇALIŞMAYIN”

İnternette oluşan bilgi bombardımanı içinde faydalı ve doğru olan bilgileri almanın zorluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kuzhan, “İnternet bilgilerine dayanarak kişi kendi kendinin doktoru olmaya çalışmamalı. Bu bilgileri yönetmek mümkün değil. Yanlış çıkarımlar, yanlış yorumlamalar yapan hastaların ön yargılarını düzeltip tedavi süreçlerini anlatmak daha zor oluyor. Bu da zaman kayıplarına neden olabiliyor. Ancak bu noktada, sorgulayan hastadan değil de edindiği bilgilerin doğruluğuna inanan inatçı yapıdaki hastalardan bahsettiğimizin de altını çizmemiz gerekiyor” dedi.