Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal güzel haberi duyurdu!

Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçiren genç şarkıcı, patoloji sonucunun geldiğini ve sonuçların tertemiz çıktığını duyurdu.

''GECE GÜNDÜZ ETTİĞİM DUALAR KABUL OLDU''

Geçtiğimiz aylarda hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, son bir ameliyatının kaldığını duyurmuş, sevenlerini umut dolu bir bekleyişe sokmuştu. Şimal, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var. Gece gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Patoloji sonucumuzu bekliyorduk ve patoloji sonucumuz geldi: Tertemiz...

''SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM''

Duygulandığı için sözlerine devam etmekte zorlanan Şimal, ''Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' dedi.

Hastalık sürecinde 43 kiloya kadar düşen Şimal, ''Dışımı süslerken içimi unutmuşum'' diyerek, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmıştı.

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şimal, 2012 yılında müzik piyasasına adım attı. 400'e yakın bestesi bulunan şarkıcı, 'Başlangıç' isimli albümüyle müzik severlerle buluştu. Nişanlısı Necati Arıcı ile kanser sürecinde yüzük takan Şimal, mücadeleyi asla bırakmayacağını söyleyerek sevenlerine söz vermişti.



