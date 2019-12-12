Kansere immünoterapi ile meydan okudu! Kanser tedavisinde immünoterapi...

16 yıl önce meme kanserine yakalanan 50 yaşındaki hemşire Meral Ensar meme kanserini yendi ancak birkaç yıl sonra kanser farklı organlara nüks ederek tekrar ortaya çıktı. 2016 yılında akciğerinde, karaciğerinde, kemiklerinde, böbrek üstü bezlerinde ve bağırsağında gelişen yayılımlardan ötürü birkaç ay ömür biçildi ancak vücudu eğitmeyi hedef alan immunoterapi tedavisi ile kansere meydan okudu. Yaşadığı zorlu süreci ve kanserle mücadelesini anlatan Meral Ensar,”2003 yılında meme kanseri teşhisi konulduktan sonra sol göğsüm alındı. Aldığım tedaviden sonra her şey normale döndü ve sosyal yaşantıma geri döndüm ancak birkaç yıl sonra kanser bu sefer metastazlarla nüks etti. Kemiklerim, akciğerim, karaciğerim, böbrek üstü bezlerim, bağırsağımda metastaz gelişti. 2016 yılında doktorlar bana birkaç ay ömür biçmişlerdi. O dönem immünoterapi ile tanıştım. Kişiye özel immünoterapi ile yaşam kalitem önemli ölçüde arttı. Bağırsak kanserini tamamen yendim. Ağrılarım kalmadı. Metastazlarım geriledi. Daha güçlü hissediyorum artık kendimi. Tamamen kurtulacağıma inanıyorum artık.” dedi.

'VÜCUDU KANSER HÜCRELERİNİ YOK ETMEYE YÖNELİK EĞİTİYORUZ' Uygulanan tedavi programını anlatan İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, ”Kişiye özel immunoterapi ile yaptığımız vücudu eğitmek, onarmak ve doğruyu göstermektir çünkü kanserin temeldeki problemi, bağışıklığın kanser hücresini tanıyamamasından ve yok edememesinden kaynaklanıyor. Normal bir bünyede de kanser hücreleri her gün üretiliyor ama biz tanıdığımız için, normal akyuvarlara sahip olduğumuz için bu kanser hücrelerini yok ediyoruz. Ama kanser hastalarında bu yok edilemediği için tümörler ve metastazlar oluşuyor. Duyarsız bir bağışıklık var, bu duyarsız bağışıklığı tekrar duyarlı hale getirmek gerekiyor. Burada da kişiye özel immunoterapi devreye giriyor. Kişinin bağışıklık sistemi sorunu ne? Bunun net olarak ortaya konması gerekiyor. Buna göre de bağışıklık sistemi tekrar yapılandırılıyor. İsrail, Amerika ve Dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanan aynı protokol uygulanıyor bizde de. Tedavinin başarısında belli başlı kriterler çok önemli rol oynuyor. Özellikle CEA (karsinoembriyonik antijen) düzeyinin yüksekliği hastanın sağ kalımını çok etkiliyor. Hastanın tedaviye başlarken CEA düzeyi ne kadar düşükse sağ kalım ve hastanın hastalıktan kurtulma şansı o kadar yüksektir. Tedavi süresi ise kişiye göre değişkendir. 6 ay ile 3 yıl arasında bağışıklık sisteminin sorununa bağlı olarak değişebiliyor. Bu hastamızda da tedavimiz yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Meme metastazı yapmış küçük hücreli akciğer kanseri, böbrek üstü bezlerinde kanser, kemik kanseri, karaciğer kanseri ve bağırsak kanseri ile bize ulaştı. Normal şartlarda bu tarz hastaların sağ kalımı birkaç ayla sınırlı kalabiliyor. Ancak bağışıklık sistemi tedavi ederek ve vücudunu eğiterek bağırsak kanserini tamamen temizledik. Diğer kanserleri de geriletmeyi başardık. Hasta şu anda en önemlisi konforlu bir hayat sürüyor, ağrıları yok. Aldığı tedavinin yan etkileri yok. Sosyal yaşantısına geri döndü.” şeklinde konuştu.