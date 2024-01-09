Kanseri geçirdiler, otizmli çocukları iyileştirdiler körlerin bile gözlerini açtılar! Feyza Altun maskelerini düşürdü

Avukat Feyza Altun son dönem toplumsal konularda açtığı davalarla gündemden düşmüyor. Şimdi de 'Yaşam koçu şarlatanlarına savaş açtım' diyen Altun bugün 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü avukat canlı yayında Barış Muslu'ya ateş püskürdü.

'1976'dan beri psikologların Ruh Sağlığı Yasası' istediklerini söyleyen Feyza Altun bu yasanın çıkmasını istediğini belirtti.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Barış Muslu'nun kendi kitabında 'Körleri ayağa diktik, iyileşme labarotavarı açtık, otizmlileri normalleştirdik' ifadelerini kullandığını söyleyen Altun, 'Barış Muslu'ya sesleniyorum. Hangi vasıfla bu tedavileri yapıyorsun? Bu umut tacirliği değil de nedir? diyerek tepki gösterdi.

Feyza Altun ayrıca; 'Barış Muslu'ya soruyorum körlerin gözünü nasıl açmış, otizmli çocukları nasıl iyileştirmiş? İnsanların umutlarını kullanıyorlar.' ifadelerini kullandı.







