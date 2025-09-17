Mynet Trend

Kanseri yendi böcek yüzünden hayatını kaybetti! Milyoner kadın hayata 3 gün tutunabildi

Londra'da yaşayan 28 yaşındaki Yunan mirasçı Marissa Laimou, böcek ısırığı sonrası iki farklı hastaneye başvurdu ancak iki hastaneden de geri çevrildi. Genç kadına en sonunda böcek ısırığı teşhisi konuldu. Ertesi gün ise evinde ölü bulundu. Ailesi, hastane hatası nedeniyle genç kadının hayatını kaybettiğini iddia etti.

Çiğdem Sevinç

Yunanistan’ın ünlü denizci ailelerinden Laimos ailesinin 28 yaşındaki üyesi Marissa Laimou (diğer adıyla Marissa Lemos), Londra’daki evinde ölü bulundu. Annesi, kızının bir böcek ısırığı sonrası hastaneye başvurduğunu, ancak iki hastaneden de geri çevrildiğini söyledi.

ATEŞ, KAŞINTI, BAŞ DÖNMESİ VE ENFEKSİYON...

Marissa, 11 Eylül’de evinde hizmetçisi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Üç gün önce ateş, kaşıntı, baş dönmesi ve enfeksiyon belirtileri göstermeye başlamıştı. Eve gelen doktor ona sadece parasetamol verdi. Ancak durumu kötüleşince, kanser tedavisi gördüğü doktoruyla görüştü ve bir hastaneye gönderildi.

TEŞHİS KONULDU ERTESİ GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Annesinin anlattığına göre, hastanede Marissa'yı sadece hemşireler muayene etti ve hastaneye yatırılmadan, antibiyotik reçetesiyle evine gönderildi. Doktorlar sadece "böcek ısırığı" teşhisi koydu. Ertesi gün genç kadın hayatını kaybetti.

Marissa'nın annesi, kızının böcek ısırığından sonra toksik şok geçirerek öldüğünü söyledi. Ancak hangi böceğin ısırdığı henüz bilinmiyor. Otopsi henüz yapılmadığı için kesin ölüm nedeni açıklanmadı.

HASTANE HATASINI KABUL ETTİ

Annesi, “Kızım kanseri atlattı ama bir böcek yüzünden öldü. O çok yetenekli bir insandı. Tüm doktorları ve arkadaşları üzgün,” dedi.

Olaydan sonra hastane, büyük bir hata yapıldığını kabul etti ve iç soruşturma başlattı.

