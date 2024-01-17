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  4. Kanseri yendikten sonra beyninde tümör tespit edilmişti... Şarkıcı Şimal ameliyata girdi

Kanseri yendikten sonra beyninde tümör tespit edilmişti... Şarkıcı Şimal ameliyata girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Beyninde tümör olduğu tespit edilen şarkıcı bu sabah ameliyata alındı.

Kanseri yendikten sonra beyninde tümör tespit edilmişti... Şarkıcı Şimal ameliyata girdi

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, yaklaşık iki yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

Tedavi sürecindeyken sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanan Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu.

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TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Ancak Şimal, geçtiğimiz hafta yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla herkesi üzdü. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.

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8 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GİRDİ

Kanser tedavisi görürken 43 kiloya kadar düşen Şimal, bugün 8 saat sürecek bir ameliyata girdi. Şimal'in ameliyata girdiği anları paylaşan nişanlısının sözleri ise yürekleri sızlattı.

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'GÜÇLÜ KADINIM BENİM'

Şimal'i tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan nişanlısı, şarkıcının sedyeyle ameliyathaneye götürüldüğü anları yayınlayarak "Bugüler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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