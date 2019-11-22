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Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı

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SAĞLIK  | Son Güncelleme

Denizli'de yaşayan Emre Arık, meme kanserini yenerek hastaneden taburcu olan eşini gelin arabasıyla karşılayarak sürpriz yaptı.

Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı

Meme kanseriyle yaklaşık 1 yıldır mücadele eden Çiğdem Arık'ın (33) sağlığına kavuşmasıyla büyük sevinç yaşayan Emre Arık (37), tedavi sürecinde kendilerine destek olan sanatçı Haluk Levent'in destek verdiği Ahbap Derneği üyeleriyle bir organizasyon planladı.

Gelin arabası gibi süsleyerek camına "İnandık, başardık" yazısı astığı otomobiliyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kapısına gelen Arık, 2 yaşındaki kızını kucağına alarak eşini karşıladı.

Kendisini kalabalık bir grubun karşıladığını görünce şaşkınlık yaşayan Arık, "Ben bugün kanseri yendim, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Alkışlarla otomobile binen Arık, Ahbap Derneği üyelerinin oluşturduğu konvoyla evine ulaştırıldı.

Emre Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık 1 yıldır amansız hastalıkla mücadele ettiğini, doktorlar, sağlık çalışanları ve sevenlerinin desteğiyle kanseri yendiklerini belirtti.

"İNŞALLAH BÜTÜN HASTALAR ACİL OLARAK ŞİFA BULURLAR"

Eşinin kanseri yenmesini kutlamak amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını dile getiren Arık, "Denizli Ahbap grubuyla, Haluk Levent abimin desteğiyle bu organizasyona başladık. Eşimi buradan sürpriz bir şekilde çıkardık. İnşallah burada yatan bütün hastalar acil olarak şifa bulurlar." dedi.

Hastanede çalışan Funda Yiğit Erbay da sanatçı Haluk Levent'in, Denizli konseri sırasında Çiğdem Arık'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bugünkü organizasyona emek veren Ahbap Denizli Derneğine teşekkür ettiklerini dile getirdi. (AA)

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