Mynet Trend

Kanseri yenen öğretmene öğrencilerinden sürpriz

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu öğrencilerinin yanında aldı. Yüzlerce öğrenci yeniden aralarına dönen öğretmenlerini balonlar, şarkılar, alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı.

Çorlu’da eğitim veren kurumlar arasında yer alan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bu dönemin başında kanser hastalığına yakalandı ve çok sevdiği mesleğine ara vermek zorunda kaldı. Kanser hastalığı nedeniyle 8 ay süren tedavi süreci boyunca, okulundan, derslerinden en çok da öğrencilerinden uzak kalmaya üzülen Muharrem öğretmene, öğrencileri bir sürpriz hazırladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öğrencilerinin sevgi seli eşliğinde 'yuvam' dediği okuluna yeniden dönen öğretmen Muharrem Poyrazoğlu öğrencilerinin sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖĞRETMEN AÇIKLAMA YAPTI

Öğrencilerinin unutamayacağı bir sürprizle karşıladığı Poyrazoğlu, karşısında yüzlerce öğrencisini ve meslektaşlarını görünce, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. "Öncelikle evime geldiğim için çok mutluyum" diyen Poyrazoğlu, "Hayatıma giren çok sayıda arkadaşım oldu. İsimlerini şu an birçoğunu hatırlayamadığım Cemile Yeşil ailesi içerisinde olup da beni de yaklaşık 8 aylık bu zor sürecimde beni arayarak mesajları ile resimleri ile şımarık görüntüleri ile destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarım her biri tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım en başta ailem, büyük ailem bana bu zor süreçte bana destek olup beni yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum" dedi.

Okul koridorlarında yaşanan ve gözyaşlarının adeta sel olduğu o anlar öğrencilerin cep telefonlarının kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Küçük çocuğun bayrak sevgisiKüçük çocuğun bayrak sevgisi
Aşkın gözü kördür: Robota aşığım, evleneceğim!Aşkın gözü kördür: Robota aşığım, evleneceğim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çorlu kanser öğretmen sürpriz

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Büyük ikramiye...

Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Büyük ikramiye...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
beni de ağlattınız keratalar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de çocuğun bayrak sevgisi kamerada

Küçük çocuğun bayrak sevgisi

Aşkın gözü kördür: Robota aşığım, evleneceğim!

Aşkın gözü kördür: Robota aşığım, evleneceğim!

Gözaltına almaya çalışan polisin parmağını 9 dakika ısırdı, kaçtı

Gözaltına almaya çalışan polisin parmağını 9 dakika ısırdı, kaçtı

Buz parçasıyla sürüklendi, 700 kilometre uzaklıktaki köye indi

Buz parçasıyla sürüklendi, 700 kilometre uzaklıktaki köye indi

Tayvan’da 6.1 büyüklüğündeki depremden görüntüler

6.1'lik depremin dehşet görüntüleri

'Mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye rekor ceza

'Mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye rekor ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.