Kanuni Sultan Süleyman'ın annesine şifa olan 480 yıllık gelenek!

Festivali, UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan, Osmanlı'dan günümüze 480 yıllık köklü geleneğe sahip mesir macununa, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ilgi göstermeye başladı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından yılda 120 ton üretilen, festivali ise UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan mesir macunu, vatandaşların vazgeçilmezi oldu. KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE İLGİ ARTTI Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, doğal bir ürün olduğu için mesir macununa ciddi bir talep olduğunu belirtip, "Manisa mesir macunu, içerisinde bulundurduğu baharatlar ile şifalı, bitkisel bir ürün. Ürünün 480 yıldan bu yana günümüze gelmesindeki en önemli neden sağlıklı olmasıdır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizler de koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendik ama insanların mesir macununa olan ilgisi gün geçtikçe fazlalaşıyor. Çünkü aşı takvimi uzun bir süreç olduğu için insanlar sağlıklı beslenme yoluna gidiyor. Mesir macunumuzda bu tür gıdaların içerisine giren bir ürün" dedi.

ŞİFA KAYNAĞI Pandemi döneminde nisan ve mayıs aylarında verilen aranın ardından geleneğe bağlık kalarak içerisinde 41 çeşit baharat olan mesir macununu üretip, piyasaya satışını yapmaya devam ettiklerini belirten Tanık, "Mesir macununun belli bir periyotta tüketildiğini görüyoruz. Mesir macunu, şifa kaynağı. Yerli şeker ve içerisinde sadece 41 çeşit baharatın karışımından olan bir doğal ürün olduğu için ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz" diye konuştu. 'YURT DIŞINA 15 TON GÖNDERİYORUZ' Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) öngördüğü kül, nem ve protein gibi analizlerin ardından Türk Gıda Kodeksi'ne uygun hale getirilen mesir macununu ihraç da ettiklerini dile getiren Tanık, "Geçtiğimiz yıllarda Rusya, Avusturya, Almanya gibi ülkelere gönderdiğimiz oldu. Bunlar belirli aralıklarla devam ediyor. Mesir macunumuz Manisa'mıza özgü çok değerli bir ürün. Yüzde 70 ve 80'e yakını, Manisa ve Türkiye genelinde satılıyor. Biz, yılda 120 ton mesir üretiyoruz. Yurt dışında ticari şartlar oluştuğu zaman bir ilgi var fakat dernek olarak dikkatli ticaret yapıyoruz. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. Şu an yurt dışına yaklaşık 15 ton mesir macunu gönderiyoruz" diye konuştu.