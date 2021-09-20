MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kanunsuz Topraklar ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Kanunsuz Topraklar ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

20.09.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin paylaştığı “Kanunsuz Topraklar”ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Kanunsuz Topraklar dizisi 29 Eylül Çarşamba günü FOX ekranlarından yayınlanacak.

Kanunsuz Topraklar ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in uzun süredir beklenen dizisi Kanunsuz Topraklar ne zaman merak ediliyordu.

Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla ekranlara farklı bir soluk getirecek olan “Kanunsuz Topraklar”ın yayınlanan afişi sonrası yayın tarihi de belli oldu.

1939 Türkiye’sinde Davut (Uğur Güneş) adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem’le (Esra Bilgiç) yaşadığı fırtınalı aşkı konu olan “Kanunsuz Topraklar”, ilk bölümden itibaren izleyenleri ekrana bağlayacak.

Kanunsuz Topraklar

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI VE KONUSU

Kadrosunda ayrıca; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin hikayesinde ise; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını konu alan “Kanunsuz Topraklar”, 29 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çektiBarbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyorDoğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyor
İlk bölümden olay oldu! Final sahnesi nefes kestiİlk bölümden olay oldu! Final sahnesi nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Necip Memili Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Mikrofon açık kaldı! Diva'dan bomba sözler

Mikrofon açık kaldı! Diva'dan bomba sözler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.