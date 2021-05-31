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Kanunsuz Topraklar setinden kötü haber! Ümit Berber hayatını kaybetti

31.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanunsuz Topraklar setinden kötü haber! Ümit Berber hayatını kaybetti

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in canlandıracağı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı. Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı.

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Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Kanunsuz Topraklar dizisi
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