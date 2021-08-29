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Kanye West boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'la düğününü yeniden canlandırdı

29.08.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West, yeni albümü Donda'nın tanıtımında boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian ile düğünlerini tekrar canlandırdı. Khloe Kardashian duruma "Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim" diye tepki gösterdi.

Kanye West boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'la düğününü yeniden canlandırdı

Kanye West, gelecek albümü Donda'nın üçüncü dinleme partisinin kapanışında 2014'te evlendiği Kim Kardashian ile olan düğününü tekrar canlandırdı. Independent Türkçe'nin habirene görü; sahnede kullanılan gizemli gelin No Child Left Behind adlı şarkıda Balenciaga Couture gelinliğiyle sahneye çıktı.

KYLIE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

O an geçtikten kısa süre sonra Kardashian'ın küçük kız kardeşi Kylie Jenner Instagram'da çiftin fotoğrafını paylaştı. Khloe Kardashian ise Twitter'da duruma "Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim" diye tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Kardashian'ın şşiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan West'in etkinliği perşembe (26 Ağustos) Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda gerçekleşti. Organizatörler henüz aşılanmamış olanlar için alanda aşılama hizmeti sundu. İzleyiciler yayını Apple Music üzerinden canlı olarak seyredebildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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