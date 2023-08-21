Masterchef yarışmacısı işinden para kazanamayınca... Yeni işindeki kazancı olay oldu

Paige Jiminez sadece 17 yaşındayken programın en genç yarışmacısıydı ve sekizinci sezonda 19. sırada yer alarak acımasız bir sürprizle elenmeden önce Gordon Ramsay gibi yıldızlarla yakın bir şekilde çalıştı.

Masterchef ABD yıldızı Paige Jiminez ne yaparsa yapsın istediği kadar kazanç elde edemedi ve son dönemde çok yaygın olan müstehcen siteye girdi.

"Şefler bir b.k kazanmıyor" diyen genç isim "Sanırım saatte 20 dolar gibi bir para kazanıyordum. Açıkçası orada burada birkaç işbirliği yaptım, ama hiçbir zaman o kadar çok ödemediler" dedi.

KAZANCINI AÇIKLADI

Masterchef yıldızı devamında ise şunları söyledi:

"OnlyFans'tan, nisan ayından bu yana 32 bin dolar kazandım. İvmeyi yüksek tuttuğumdan emin oldum."

Ancak Paige'in çalışırken uymaya özen gösterdiği katı bir kurallar listesi var. Yarışmacı bu konuda ise "Bu işe ilk başladığımda, beni potansiyel olarak pişman edecek durumları içeren bir kurallar listesi yaptım. Gelecekte çocuklarımın belirli içerikleri görmemesini sağlamak istiyorum. Asla kız kıza videolar yapmam. Dürüst olmak gerekirse cinsel içerikli videolardan tamamen uzak durmaya çalışıyorum. Yayınladığım içerikleri insanlar potansiyel olarak kaydedebilir."

