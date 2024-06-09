Kanye West'in eski asistan Lauren Pisciotta'dan olay iddia! "Karısı ve diğer kadınlarla..."

Lauren Pisciotta, eski patronu Kanye West'in kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla hukuk süreci başlattı.

Kıdem tazminatı konusunda 3 milyon dolar üzerinde anlaşmalarına karşın ünlü rapçinin hiçbir zaman bu tutarı ödemediğini belirten Pisciotta çalıştığı dönemde ondan sansasyonel videolar ve kısa mesajlar aldığını da öne sürdü.

Lauren Pisciotta iddialarına devam ediyor. Rapçinin eski asistanının iddiasına göre, Kanye West ve eşi Bianca Censori, cinsel içerikli birçok telefon görüşmesinden birinde beş kişilik bir seks partisi yapmakla övündü.

Influencer ve eski OnlyFans yıldızı Lauren Pisciotta, dava dosyasında, "Ofiste Kanye West; Bianca Censori ve diğer kadın misafirlerden kendisine ve erkek misafirlerine oral seks yapmalarını istedi" iddiasında bulunuldu.







