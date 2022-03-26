Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox kestiği tişörtüyle bu sefer de etek yaptı

Kanye West'in 32 yaşındaki eski sevgilisi, kestiği tişörtüyle bu sefer de etek yaptı.

Göğsünün altından itibaren kestiği beyaz bluzunun alt kısmını da etek olarak giyen Julia Fox, magazin gündemine oturdu.

Yaptığı kombini Instagram'an paylaşan ünlü isim, paylaşımına'Bu düşük bütçeli kombinde kesme yerininizle eteğinizin düşük bel mi yoksa yüksek bel mi olacağına siz karar verebilirsiniz' notunu düştü.

Julia Fox, geçtiğimiz günlerde de belini kestiği jean pantolonundan yaptığı bustiyer ile dikkat çekmişti.



