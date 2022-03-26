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  4. Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox kestiği tişörtüyle bu sefer de etek yaptı

Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox kestiği tişörtüyle bu sefer de etek yaptı

26.03.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile yaşadığı ilişki ile gündemde olan Julia Fox, Perşembe günü Los Angeles'ta fizik yasalarına meydan okuyan kot bir takımı ile görüntülenmişti. Kıyafetlerini kesmeyi çok seven Fox, bu defa da beyaz tişörtünü ikiye keserek bustiyer ve etek yaptı.

Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox kestiği tişörtüyle bu sefer de etek yaptı

Kanye West'in 32 yaşındaki eski sevgilisi, kestiği tişörtüyle bu sefer de etek yaptı.

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Göğsünün altından itibaren kestiği beyaz bluzunun alt kısmını da etek olarak giyen Julia Fox, magazin gündemine oturdu.

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Yaptığı kombini Instagram'an paylaşan ünlü isim, paylaşımına'Bu düşük bütçeli kombinde kesme yerininizle eteğinizin düşük bel mi yoksa yüksek bel mi olacağına siz karar verebilirsiniz' notunu düştü.

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Julia Fox, geçtiğimiz günlerde de belini kestiği jean pantolonundan yaptığı bustiyer ile dikkat çekmişti.

Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox kot pantolonunun belini kesip bustiyer yaptı!Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox kot pantolonunun belini kesip bustiyer yaptı!

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