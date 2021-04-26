Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı 1,8 milyon dolara açık artırmada satıldı

Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı 1,8 milyon dolara açık artırmada satıldı

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in dört ödül kazandığı 2008 Grammy Ödülleri, annesini kaybettikten hemen sonra sergilediği duygusal sahne performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü rap şarkıcısının o sahne performansında giydiği kendi tasarımı olan ayakkabı, 1 milyon dolar değer biçilerek açık artırmaya çıkarıldı. ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı.

Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı 1,8 milyon dolara açık artırmada satıldı

ABD’li ünlü şarkıcı Kanye West’in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu. Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West’in "Nike Air Yeezy 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.

ayakkabı2

Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi. New York merkezli Christie’s Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020’de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordon’un "85 Jordan 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.

(AA)

Dünyanın en kötü yasası! Göz zevkini bozdukları gerekçesiyle insanları cezalandıran 100 yıllık yasaDünyanın en kötü yasası! Göz zevkini bozdukları gerekçesiyle insanları cezalandıran 100 yıllık yasa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Göz zevkini bozanlara cezaGöz zevkini bozanlara ceza
Yeni yılda uygulanacak harçlar belli oldu!Yeni yılda uygulanacak harçlar belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kanye West
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Afet bölgesi ilan edildi! Turizm tesisleri kapatıldı

Afet bölgesi ilan edildi! Turizm tesisleri kapatıldı

Başarısızlıklarıyla ünlendiler! Tarihin en kötü 10 komutanı

Başarısızlıklarıyla ünlendiler! Tarihin en kötü 10 komutanı

60 yıldan sonra! İlk fragman

60 yıldan sonra! İlk fragman

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Zorla kadın olarak büyütüldü

Zorla kadın olarak büyütüldü

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.