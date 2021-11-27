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Kanye West, Kim Kardashian'dan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor

27.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan Kanye West'in, ailesini geri kazanma çabaları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda, "Tanrı'nın yardımıyla Kim bana geri dönecek" diyen Kanye West'ten yeni hamle!

Kanye West, Kim Kardashian'dan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor

Resmi olarak boşanmak üzere olduğu eski eşi Kim Kardashian'la barışma çabaları devam eden Kanye West, yaptığı paylaşımda "Tanrı'nın yardımıyla Kim bana geri dönecek" demişti.

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Kanye West son olarak bir magazin haberine Kim Kardashian'ı etiketleyerek paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada ti'ye alındı.

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ŞAŞIRTAN ÇIKIŞLAR

İki yıllık flörtün ardından 2014 yılında evlenen 41 yaşındaki Kim Kardashian ile 44 yaşındaki Kanye West, bu yılın ilk aylarında boşanacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamaya kadar geçen uzun sürede zaten evlerini ayırdıkları ileri sürülen çift, buna rağmen zaman zaman yaptıkları çıkışlarla hayranlarını şaşırttı. Kim Kardashian, eşinin yeni albümünün tanıtımında üstelik de gelinlikle kamera karşısına geçti. Sonra da artık "Ye" olarak anılmak isteyen Kanye West'in açıklamaları geldi.

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MUTLU GÜNLERİNİ UNUTAMIYOR

Birkaç gün önce katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini açık açık söyleyen West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir adım daha attı. Ünlü Rap'çi, Instagram sayfasında Kim Kardashian ile mutlu günlerinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. İşte bu paylaşım da sosyal medya platformlarında tartışmalar yol açtı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Kardashian'ın, Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladığını, onunla el ele tutuşarak resmen ilan etmesi. West'in ise bunu ısrarla görmezden gelip Kardashian'ı geri istediğini her fırsatta söylemesi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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