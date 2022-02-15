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Kanye West Kim Kardashian'ın peşini bırakmıyor! Kamyon dolusu gül

15.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West, geçen ay aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Julia Fox'tan ayrıldı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian ile barışmak isteyen ünlü rapçi, ilginç bir jeste imza attı. West, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderdi.

Kanye West Kim Kardashian'ın peşini bırakmıyor! Kamyon dolusu gül

Kanye West, geçen ay aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Julia Fox'tan ayrıldı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian ile barışmak isteyen ünlü rapçi, ünlü ismin peşini bırakmıyor. West, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderdi.

Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor" diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınladı.

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Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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