Kanye West Kim Kardashian'ın peşini bırakmıyor! Kamyon dolusu gül

Kanye West, geçen ay aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Julia Fox'tan ayrıldı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian ile barışmak isteyen ünlü rapçi, ünlü ismin peşini bırakmıyor. West, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderdi.

Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor" diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınladı.

Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.



