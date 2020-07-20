Kanye West: Kızımı öldürecektim

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık yarışına giren Kanye West, ilk mitingini dün Güney Carolina eyaletinin North Charleston kentinde, bağımsız adaylara tanınan sürenin dolmasından bir gün önce düzenledi. Geçtiğimiz günlerde danışmanı Steve Kramer'ın yarıştan çekildiğini açıklamasının aksine, South Carolina’da ilk mitingini düzenleyen 43 yaşındaki West, ırkçılık tartışmalarından kürtaja kadar pek çok konuya değindi.

Kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrı'nın hizmetindeyim” dedi.

Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf eden West, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.