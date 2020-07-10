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Kanye West, Oscar de la Renta ve Vera Wang devlet kredisine başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Hükümetin, pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşayan, çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyen küçük işletmeler için başlattığı maaş koruma programı- PPP'den faydalananlar duyanları şaşkına uğrattı.

Kanye West, Oscar de la Renta ve Vera Wang devlet kredisine başvurdu

Hükümet, geçen gün 150 bin dolar ve üstü kredi alanların adlarını açıkladı. Normalde küçük işletme ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hazırlanan programa Robert De Niro, Kanye West, Oscar de la Renta ve Vera Wang gibi dünyaca ünlü isimlerin başvuru yapması herkesi sinirlendirdi.

Öyle ki Associated Press ve diğer haber kuruluşları geri kalan alıcıların adlarını almak için hükümete baskı yapıyor.

Milyarderler listesinde yer alan Kanye West, devletten 5 milyon dolar kredi aldı. Ne var ki Kanye’nin en uygun spor ayakkabısının değeri dahi 250 dolar yani 1800 TL… Ü

stelik Gap ile de yeni bir ortaklığa başladı ve 1100 mağazada satılacak tişörtler ve hoodies tasarladı.

Listede üst düzey tasarımcılar Oscar de la Renta ve Vera Wang ve takım elbise yapımcısı Hickey Freeman var. Bu isimler de yine devletten 2 milyon ila 5 milyon dolar aralığında kredi aldı.

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