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Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti

16.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. İlişkisi ve ayrılığıyla son dönemde gündemde olan Fox, tüm bakışları üzerinde topladı.

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti

Kanye West’ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. 32 yaşındaki Uncut Gems filmi yıldızı, kısa süreli Kanye West ilişkisiyle ününü daha da artırdığı için, New York Moda Haftası defilesinde tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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LaQuan Smith’in defilesine çıkan Fox, cesur dekolteli siyah bir elbiseyi sergiledi. Bir buçuk aylık ilişkinin bittiğini doğrulamasının üzerinden saatler geçtikten sonra podyumda görüntülenen Fox, podyum arkasında da pozlar verdi.

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Fox, The Cut dergisine verdiği röportajda, “küçük bir kitle tarafından tanınmayı sevdiğini” söyledi. Fox, “Ben hiçbir zaman süper ünlü biri olmak istemedim. Bu, pek çok ünlü için öldürücü bir şey. İnzivaya çekiliyorlar, paranoyak hale gelerek saklanıyorlar. Özgün yaşamamayı reddediyorum” dedi.

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Bipolar bozukluğuyla mücadele eden Kanye West, dört çocuğunu annesi Kim Kardashian'la barışmak istediği, hatta Sevgililer Günü'nden eski eşine bir araba dolusu çiçek de yolladığı için, Fox ile ayrılığını nedeni Kardashian olarak gösterilmişti.

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