Kanye West'ten boşanma kararı alan Kim Kardashian'dan seksi pozlar

Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin boşanma kararı aldığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

West'in karısının hayatından sıkıldığını söylemesi Kardashian'ı kızdırmıştı. Ve Kim Kardashian annesinin de tavsiyesiyle boşanmaya karar verdi.

Boşanmanın ardından ise Kim seksi pozlarıyla dikkat çekti. Bir süredir yatarak, çıplak ya da seksi poz vermeyen Kim kararından vazgeçti.

Kim Kardashian markası KIMS kampanyasında baştan çıkarıcı kadın oldu.

Kim'in paylaşımlarına özellikle kendisini her daim destekleyen ailesinden sonra da fanlarından beğeni geldi.





