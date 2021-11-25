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Kanye West’ten Kim Kardashian’a: Evime dönmeliyim

25.11.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West, bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla herkesi çok şaşırttı. Kim Kardashian’la yeniden bir araya geleceğini ima eden West, "Kamuoyu önünde bir eş olarak kabul edilemeyecek şeyler yaptım" dedi.

Kanye West’ten Kim Kardashian’a: Evime dönmeliyim

Yeni adı “Ye” olan rapçi Kanye West, boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian’la ilgili yaptığı konuşmada “Tanrı’nın bir gün onları yeniden bir araya getireceğini” söyledi.

Şükran Günü etkinliğinde konuşan Kanye West, “Hatalar yaptık. Hatalar yaptım. Kamuoyu önünde bir eş olarak kabul edilemeyecek şeyler yaptım. Bugün hikâyeyi değiştireceğim” dedi.

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Ye, magazinin yaşadıkları evliliğin hikâyesini değiştiremeyeceğini söyleyerek “Ben kendi evimin rahibiyim” dedi.

"EVİME DÖNMELİYİM"

Ye, çocuklarının yanında olabilmek için Kardashian’ın yanındaki evi satın aldığını söyledi ve “Evime dönmeliyim” dedi.

Kanye West ve Kim Kardashian, geçen şubat ayında boşanmıştı. Kardashian’ın Pete Davidson ile birlikte olduğu biliniyor.

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Kanye West Kim Kardashian
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