Kanye West'ten Uganda Başkanı'na garip hediye

Kim Kardashian'la evli olan ABD'li star Kanye West'in Uganda Cumhurbaşkanı'na hediyesi olay yarattı.

Kanye West ve Kim Kardashian Afrika'da.

Bir aile gezisine çıkan çift ilk durak olarak Uganda'yı tercih etti.

Kanye West altıncı albümün kayıtlarını da Uganda'da yapıyor.

Kardashian ve Kanye West Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'yi ziyaret etti.

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Rap müziğin yanında moda ile de ilgilenen ve kendi markası olan Kanye West Uganda cumhurbaşkanına verdiği hediye ile şaşırttı.