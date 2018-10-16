Kanye West'ten Uganda Başkanı'na garip hediye

Kim Kardashian'la evli olan ABD'li star Kanye West'in Uganda Cumhurbaşkanı'na hediyesi olay yarattı.
Kanye West'in Uganda cumhurbaşkanına garip hediyesi
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Kanye West ve Kim Kardashian Afrika'da.
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Bir aile gezisine çıkan çift ilk durak olarak Uganda'yı tercih etti.
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Kanye West altıncı albümün kayıtlarını da Uganda'da yapıyor.
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Kardashian ve Kanye West Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'yi ziyaret etti.
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Ziyaretin konusu ülkenin turizmini artırmak ve sanat etkinlikleriydi.
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Ziyarette ilginç anlar da yaşandı.
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Rap müziğin yanında moda ile de ilgilenen ve kendi markası olan Kanye West Uganda cumhurbaşkanına verdiği hediye ile şaşırttı.
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West, 72 yaşındaki Ugandalı lidere bir çift spor ayakkabı hediye etti.
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