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Kanye West ve Irina Shayk ayrıldı! Sebep Kim Kardashian mı?

22.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in Irina Shayk ile yaşadığı aşk kısa sürdü. Herkes ilişkinin bitme sebebinin Kim Kardashian olabileceğini iddia etti.

Kanye West ve Irina Shayk ayrıldı! Sebep Kim Kardashian mı?

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in, Irina Shayk ile birlikteliğe yelken açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıldız model Irina Shayk ile West Paris'te romantik bir akşam yemeği yedikleri sırada görüntülenmiş ve ilişki yaşadıkları belgelenmişti.

Kanye West ve Irina Shayk aşkı kısa sürdü. İkilinin ilişkisinin hiçbir zaman ciddi olmadığı söylenirken Kanye West'in çalışmak ve çocuklarıyla vakit geçirmekle meşgul olması ilişkinin uzamasına engel oldu.

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Ayrılığın bir sebebi olarak da West ve boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'ın öğle yemeği yemesi gösteriliyor. Ancak bu iddialara yanıt bulunmuyor.

Çiftin ayrıldığı ama arkadaş kaldığı ise konuşulanlar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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