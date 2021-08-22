Kanye West ve Irina Shayk ayrıldı! Sebep Kim Kardashian mı?

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in, Irina Shayk ile birlikteliğe yelken açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıldız model Irina Shayk ile West Paris'te romantik bir akşam yemeği yedikleri sırada görüntülenmiş ve ilişki yaşadıkları belgelenmişti.

Kanye West ve Irina Shayk aşkı kısa sürdü. İkilinin ilişkisinin hiçbir zaman ciddi olmadığı söylenirken Kanye West'in çalışmak ve çocuklarıyla vakit geçirmekle meşgul olması ilişkinin uzamasına engel oldu.

Ayrılığın bir sebebi olarak da West ve boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'ın öğle yemeği yemesi gösteriliyor. Ancak bu iddialara yanıt bulunmuyor.

Çiftin ayrıldığı ama arkadaş kaldığı ise konuşulanlar arasında.



