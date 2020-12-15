Kapadokya nerede? Balonlar ve gün batımı nerede izlenir?

Anadolu'nun kültür mirası Kapadokya'nın geçmişi çok eskilere dayanır. Yanardağ patlaması sonucu oluşan lavların sel, rüzgar gibi doğal etmenler nedeniyle şekillenmesi sonucu oluşan peribacaları, Kapadokya'nın en sevilen simgelerinden biridir. Eşsiz coğrafyası ve tarihi zenginlikleri ile misafirlerine huzur dolu bir tatil sunan Kapaokya'yı siz de tanımak istiyor ve sevdikleriniz ile kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız "Kapadokya nerede, Kapadokya balonlar nerede izlenir?" gibi merak edilen soruları sizler için cevapladık.

Kapadokya Nerede?

Kapadokya'yı ziyaret etmek isteyenlerin aklına takılan ilk soru "Kapadokya nereye bağlı?" sorusu oluyor. Bunun cevabı aslında tam net değil çünkü Kapadokya bölgesinin ana merkezi Nevşehir olsa da Kapadokya bölgesi Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri illerine de yayılıyor. Ancak Kapadokya'ya gidiyorum denince akla gelen ilk şehir Nevşehir. Kapadokya bölgesinde ise en popüler ve peribacalarının en yoğunlukta bulunduğu yer Ürgüp, Göreme ve Avanos.

Kapadokya'ya kendi aracınız ile gidebilirsiniz. Ayrıca bu bölgeye giden birçok otobüs firması da bulunur. Uçak ile gitmek isterseniz ise Kayseri veya Nevşehir havalimanlarından birini tercih ederek kalan yolu otobüs ile gidebilirsiniz. Tren yolculuğunu sevenler ise yine Kayseri'ye kadar trenle gelerek oradan otobüsle Kapadokya'ya gidebilir.