Kapadokya nerede? Balonlar ve gün batımı nerede izlenir?

Anadolu'nun kültür mirası Kapadokya'nın geçmişi çok eskilere dayanır. Yanardağ patlaması sonucu oluşan lavların sel, rüzgar gibi doğal etmenler nedeniyle şekillenmesi sonucu oluşan peribacaları, Kapadokya'nın en sevilen simgelerinden biridir. Eşsiz coğrafyası ve tarihi zenginlikleri ile misafirlerine huzur dolu bir tatil sunan Kapaokya'yı siz de tanımak istiyor ve sevdikleriniz ile kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız "Kapadokya nerede, Kapadokya balonlar nerede izlenir?" gibi merak edilen soruları sizler için cevapladık.
Kapadokya'yı ziyaret etmek isteyenlerin aklına takılan ilk soru "Kapadokya nereye bağlı?" sorusu oluyor. Bunun cevabı aslında tam net değil çünkü Kapadokya bölgesinin ana merkezi Nevşehir olsa da Kapadokya bölgesi Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri illerine de yayılıyor. Ancak Kapadokya'ya gidiyorum denince akla gelen ilk şehir Nevşehir. Kapadokya bölgesinde ise en popüler ve peribacalarının en yoğunlukta bulunduğu yer Ürgüp, Göreme ve Avanos.
Kapadokya'ya kendi aracınız ile gidebilirsiniz. Ayrıca bu bölgeye giden birçok otobüs firması da bulunur. Uçak ile gitmek isterseniz ise Kayseri veya Nevşehir havalimanlarından birini tercih ederek kalan yolu otobüs ile gidebilirsiniz. Tren yolculuğunu sevenler ise yine Kayseri'ye kadar trenle gelerek oradan otobüsle Kapadokya'ya gidebilir.
Kapadokya yıl içinde çok sayıda turist ağırlayan bir bölge. İç Anadolu Bölgesi'nin en turistik yeri olmasından dolayı çok sayıda, her cebe ve ihtiyaca uygun kalacak yer bulmanız mümkün. Kapadokya'nın kültürünü daha iyi yaşamak için bölgedeki mağara otellerini ve Yunak evlerini seçebilirsiniz. Bunun dışında şehir merkezinde oldukça lüks oteller mevcut. Daha uygun fiyatlı ve otantik bir tatil geçirmek istiyorsanız bölgedeki küçük pansiyonları veya şehir dışında kalan otelleri tercih edebilirsiniz.
Hem eşsiz coğrafyası ile hem de kültürel zenginliği ile Kapadokya size muhteşem bir tatil deneyimi sunar. Birçok medeniyeti ağırlayan kadim bir yerleşke olan bu bölgenin her köşesinde tarihi yeniden yaşayacaksınız. Yeraltı şehirleri, peribacaları, antik kaleler, medreseler, kiliseler... Anadolu'nun en eski medeniyetlerinin eserleri burada sizi bekliyor. Kapadokya mutlaka yapmanız gerekenler:
Gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlar adeta Kapadokya'nın simgesi haline geldi. Gün doğumunda göğe süzülen balonlarının yaptığı görsel şöleni izleyebilmeniz için gidebileceğiniz en iyi yer Aşıklar Tepesi. Hava durumunun uygun olduğu günlerde gün doğumu saatlerinde balon turları başlıyor. Bu balon seferleri turlar ile gerçekleştiriliyor. Balon seferlerine katılabilmek için turları takip edebilirsiniz.
Bağlıdere Vadisi olarak da bilinen Aşıklar Vadisi şehrin tüm gürültüsünden ve griliğinden uzaklaşarak doğayla baş başa kalabileceğiniz bir yer. Nevşehir'in Göreme ilçesinde kalan bu bölge Aşıklar Tepesi'ninde bulunduğu vadi. Şahsi araçlarınız veya özel turlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Ancak araçlar için çok uygun olmayan bir bölge bu yüzden bir süre sonra aracınızı bırakıp yürüyebilirsiniz. Peki, Kapadokya gün batımı nerede izlenir? Bu vadide yapacağınız doğa yürüyüşünden sonra varacağınız Aşıklar Tepesi gün batımında size görsel şölen yaşatacaktır.
Uçhisar'da bulunan Güvercinlik Vadi'deki dilek ağacı Kapadokya misafirlerinin en merak ettiği yerlerden biri. Ziyaretçiler ağaca nazar boncuğu, peçete, şans oyunu kuponu veya bez peçe asılarak dilek diliyorlar. Ağacın uğur getirdiğine olan inançtan dolayı dilek ağacı en çok ziyaret edilen bölgelerden biri.
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