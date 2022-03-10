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Rus kadınlar kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…

10.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaşta 15. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Bu süreçte yaptırım kararı alarak ülke piyasasından çekilen markalar kervanına Victoria Secret firması da eklendi. Açıklanan karar sonrası Rus kadınları ünlü giyim mağazasından son kez alışveriş yapabilmek için mağazalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali süresince birçok sektörden birçok firma ülkeden çekilme kararı almıştı. Dünyaca ünlü moda firması Victoria Secret da bu firmalardan biri oldu.

Online satış da dahil olmak üzere tüm faaliyetleri sonlandırma kararı alan firmanın 10 Mart tarihinde bu kararının açıklanmasının ardından Rus kadınları son defa Victoria Secret ürünleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Son kez Victoria Secret ürünleri almak için uzun kuyruklar oluşturan Rus kadınlarının görüntüleri olay yerindeki kişiler tarafından böyle görüntülendi.

MCDONALD'S DA RUSYA'DA TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından yaptırım kararı alan şirketler arasına katılmıştı.

Şirketin Yöneticisi Chris Kempczinski, McDonald's firmasının Rusya'da 62 bin kişiyi istihdam ettiğini ve yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığını belirtti.

Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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