Kapanma kararı alan Rexx Sineması için Kadıköy Belediyesi devrede

Bundan 59 yıl önce açılan ve İstanbul ile Kadıköy’ün en önemli mekanlarından birisi olan Rexx Sineması, mülk sahibi ile kira konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Bu sorun çözülemedi ve sinemanın kapanacağı duyuruldu.

Bu haber sinemaseverleri derinden üzerken, devreye Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı girdi. Belediyenin Twitter hesabından bir açıklama yapan Odabaşı, şunu söyledi:

MÜLK SAHİPLERİYLE DEĞERLENDİRME YAPILACAK

““Kadıköy'ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması'nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim.

Salgının aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz.”





