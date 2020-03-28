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Kapanma kararı alan Rexx Sineması için Kadıköy Belediyesi devrede

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul'un en önemli sinema salonlarından olan ve kapanacağı öğrenilen Rexx Sineması ile ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı harekete geçti.

Kapanma kararı alan Rexx Sineması için Kadıköy Belediyesi devrede

Bundan 59 yıl önce açılan ve İstanbul ile Kadıköy’ün en önemli mekanlarından birisi olan Rexx Sineması, mülk sahibi ile kira konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Bu sorun çözülemedi ve sinemanın kapanacağı duyuruldu.

Bu haber sinemaseverleri derinden üzerken, devreye Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı girdi. Belediyenin Twitter hesabından bir açıklama yapan Odabaşı, şunu söyledi:

MÜLK SAHİPLERİYLE DEĞERLENDİRME YAPILACAK

““Kadıköy'ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması'nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim.

Salgının aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz.”

serdildaraodabasi

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Anahtar Kelimeler:
rexx sineması, şerdil dara odabaşı,

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