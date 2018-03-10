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'Kapıcı Cafer' ile hayatımıza giren Ercan Yazgan'ın son yolculuğu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Felç tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Kapıcı Cafer' ile hayatımıza giren Ercan Yazgan'ın son yolculuğu

Usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 8 Mart gecesi yaşamını yitirmişti.

ercan yazgan cenaze

Yazgan'ın manevi kızı Buket Dereoğlu güçlükle ayakta duruyordu.

71 yaşındaki Ercan Yazgan, Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ercan yazgan cenaze

Usta oyuncunun oğlu Can, babasının tabutunun başından ayrılmadı.

Ercan Yazgan'ı cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında Nuri Alço'nun da bulunduğu sanat camiasından isimler de katıldı.

ercan yazgan cenaze

Ercan Yazgan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Bizimkiler dizisinin çaycısı Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz de vardı.

ercan yazgan cenaze

Nuri Alço ve İlyas Salman da törene katılanlar arasındaydı.

ercan yazgan cenaze

Ercan'ın Kapıcı Cafer karakterine hayat verdiği Bizimkiler dizisindeki rol arkadaşlarından bazıları da onu son yolculuğuna uğurlamaya gitti. Dizinin Dunkoff'u olarak hafızalarda yer eden Ali Uyandıran (solda) ve Tuncay Akçay, Yazgan'ın kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yazgan kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ercan yazgan cenaze

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybettiUsta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti
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Kapıcı Cafer ercan yazgan cenazesi

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Allah rahmet eylesin 90 ların gülen yüzleri bir bir soluyor. ((
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
kemal sunalın dokunmayın şabanıma ve müjde arın tatlı kaçık filmlerindeki oyunculuguda muazzamdı nur içinde ışıklar içinde uyusun memnun karakteri bizimkilerin caferi unutulmazlar arasında her rolünü harika yapmış bir aktördür çok iyi oyuncuydu rahmetli
Yazıklar olsun bu sanat Dünyasına Türkiyenin Bir fenomen oyuncusu zamanın 80 ların Çocuklugumuzun Kral Adamı Cafer abimiz bu muydu sanat dünyasının bu Kisinin çenazesine yaptıkları Utanın be İnsan kalmamıs sanatcı diye ülkemizde Ruhun saat olsun Allah rahmet Eylesin Erçan Yazgan Bizim sevdimiz kişiliginle Kapıcı Cafer Abimiz
Nuri ALÇO nun katılmadığı cenaze yok.Helal olsun.
Doksanlı yıllarda kapıcı cafer rolüyle gönüllere taht kurmuştu.allah rahmet eylesin.
ALLAH RAHMET EYLESİN YENİ KUŞAKLAR BİLMEZ BİZİMKİLER DİZİSİNİ İZLERDİK ERCAN YAZGAN GİBİ KEMAL SUNAL, HALİT AKÇATEPE, TARIK AKAN ,MÜNİR ÖZKUL VS .. DEĞERLİ SANATÇILAR ZOR ÇIKAR YEŞİLÇAMIN EBEDİYETE İNTİKAL ETMİŞ SANATÇILARIMIZA ALLAHTAN RAHMET MEKANLARININ CENNET OLMASINI ALLAHTAN NİYAZ EDERİM.
bizimkiler diziside tarih oldu böylece hafızalarda
Allah rahmet eylesin böyle değerli sanatçılar bir daha gelmez yaşarken değerlerini bilmek gerekir
eeeee başka kim gelmiş ??? mübarek haber değil dedikodu yapıyor.
Cennete yat
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