'Kapıcı Cafer' ile hayatımıza giren Ercan Yazgan'ın son yolculuğu

Usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 8 Mart gecesi yaşamını yitirmişti.

Yazgan'ın manevi kızı Buket Dereoğlu güçlükle ayakta duruyordu.

71 yaşındaki Ercan Yazgan, Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Usta oyuncunun oğlu Can, babasının tabutunun başından ayrılmadı.

Ercan Yazgan'ı cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında Nuri Alço'nun da bulunduğu sanat camiasından isimler de katıldı.

Ercan Yazgan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Bizimkiler dizisinin çaycısı Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz de vardı.

Nuri Alço ve İlyas Salman da törene katılanlar arasındaydı.

Ercan'ın Kapıcı Cafer karakterine hayat verdiği Bizimkiler dizisindeki rol arkadaşlarından bazıları da onu son yolculuğuna uğurlamaya gitti. Dizinin Dunkoff'u olarak hafızalarda yer eden Ali Uyandıran (solda) ve Tuncay Akçay, Yazgan'ın kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yazgan kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.