Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'ini tanımak imkansız... Kemal Sunal'ın oğlunu oynayan Soner Yağız'ı görenler şoke oldu!

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın bütün filmleri halen daha sevilerek izleniyor. Bunlardan biri de Kapıcılar Kralı. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaryosunu da Umur Bugay yazmıştı.

1976 yapımı film şimdi bile izlerken kahkahaya boğmayı başarıyor. Hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin başkahramanı olan İbrahim şimdilerde 50'li yaşlarında.

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'i öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız! İşte oyuncunun son hali...







