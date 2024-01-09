MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'ini tanımak imkansız... Kemal Sunal'ın oğlunu oynayan Soner Yağız'ı görenler şoke oldu!

Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'ini tanımak imkansız... Kemal Sunal'ın oğlunu oynayan Soner Yağız'ı görenler şoke oldu!

09.01.2024 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal'ın filmleri tekrar tekrar kahkahalara boğmaya devam ediyor. Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda 'Seyit'in oğlu İbram' olarak hafızalara kazınan oyuncu Soner Yağız aradan geçen yılların ardından değişimiyle çok şaşırttı.

Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'ini tanımak imkansız... Kemal Sunal'ın oğlunu oynayan Soner Yağız'ı görenler şoke oldu!

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın bütün filmleri halen daha sevilerek izleniyor. Bunlardan biri de Kapıcılar Kralı. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaryosunu da Umur Bugay yazmıştı.

1976 yapımı film şimdi bile izlerken kahkahaya boğmayı başarıyor. Hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin başkahramanı olan İbrahim şimdilerde 50'li yaşlarında.

kapıcıalr kralı

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'i öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız! İşte oyuncunun son hali...

kapıcılar kralı


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanseri geçirdiler, körlerin bile gözlerini açtılar! O ismin sözleri gündem olduKanseri geçirdiler, körlerin bile gözlerini açtılar! O ismin sözleri gündem oldu
Şarkıcı ablasını gölgede bıraktı! Göğüslerini açarak...Şarkıcı ablasını gölgede bıraktı! Göğüslerini açarak...
Bikini altı neredeyse yoktu! Şezlongda şekilden şekile girdiBikini altı neredeyse yoktu! Şezlongda şekilden şekile girdi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

İzmir’de bulundu, büyük heyecan yarattı! İlk kez böyle bir şeyle karşılaştılar…

İzmir’de bulundu, büyük heyecan yarattı! İlk kez böyle bir şeyle karşılaştılar…

AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’

AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü

'Komünist başkana' canlı yayında soru yağmuru

'Komünist başkana' canlı yayında soru yağmuru

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.