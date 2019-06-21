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Kapıların peşinde dünya turu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

'Bir kapı sadece bir kapıdan daha fazlasıdır' diyen gezgin fotoğrafçı Thu Trang Ho, yalnızca mimarilerinden dolayı değil, insanların yaşamlarındaki metaforik önemlerinden dolayı kapılardan her zaman çok etkilendiğini söylüyor.

Kapıların peşinde dünya turu

Boredpanda'nın derlemesiyle bilinmeyen sokaklarda yürümek ve ilginç kapılar aramak için yıllardır dünyayı dolaşan Thu Trang Ho'nun kadrajından kapıların peşinde dünya turu...

1

Bakü, Azerbaycan

2

Prag, Çekya

3

Marakeş, Fas

4

Bakü, Azerbaycan

5

Budapeşte, Macaristan

6

Phnom Penh, Kamboçya

7

Marakeş, Fas

8

Malmö, İsveç

9

Yangon, Myanmar

10

Cusco, Peru

11

Cusco, Peru

12

Krk, Hırvatistan

13

Geghard, Ermenistan


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Anahtar Kelimeler:
Kapı Seyahat

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