Boredpanda'nın derlemesiyle bilinmeyen sokaklarda yürümek ve ilginç kapılar aramak için yıllardır dünyayı dolaşan Thu Trang Ho'nun kadrajından kapıların peşinde dünya turu...
Bakü, Azerbaycan
Prag, Çekya
Marakeş, Fas
Bakü, Azerbaycan
Budapeşte, Macaristan
Phnom Penh, Kamboçya
Marakeş, Fas
Malmö, İsveç
Yangon, Myanmar
Cusco, Peru
Cusco, Peru
Krk, Hırvatistan
Geghard, Ermenistan
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