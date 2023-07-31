Kapora nasıl yazılır? Kapora mı kaparo mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Türkçede eş anlamlı kelimelerin çokluğu, farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan ve farklı anlamlara karşılık gelen birleşik türde kelimelerin varlığı ve farklı dillerden gelen kelimelerin zaman içinde dönüşüp değişerek Türkçeleşmesi bu zenginliğin asıl sebepleri olarak kabul edilmiştir. Ancak yabancı kökenli kelimeler en sık yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer alır.

Kapora nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesinde bulunan Türkçe sözlük sayfasında kapora kelimesi için güvenmelik ifadesini kullanmıştır. Güvenmelik kelimesi hem kaparo kelimesinin tanımı hem de aynı zamanda eş anlamlı olarak kabul edilen kelimesidir. Cümle içinde güvenmelik kelimesi kapora yerine kullanılabilir. Türkçeye daha sonra giren kapora kelimesinin kökeni İtalyanca dilidir. İtalyancadaki caparra kelimesinden dilimize gelmiş ve zamanla kapora şeklinde Türkçeleşmiştir. Hukuk terimi olarak kullanılır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde özellikle emlak sektöründe ön ödeme anlamında da kullanılan bir kelimedir.

Kapora mı kaparo mu?

Yabancı kökenli bir kelime olan kapora yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Ancak kapora TDK’ya göre de kaparo şeklinde yazılır ve farklı şekilde yazılması yazım yanlışı ya da diğer adı ile imla hatası kabul edilir. Kapora doğru yazılışı dışında kullanımları kaporo, kaparo şeklindedir. Halk arasında telaffuzunun da okunduğu şekilde yapıldığı bu kelime hem söylenişinde hem de yazımında en çok hataya düşülen yabancı kökenli kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin doğru kullanımına bazı örnekler şu şekildedir: