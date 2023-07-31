İthafen nasıl yazılır? İthafen mi itafen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden gelip zamanla dilimize yerleşmiş ve aldığı eklerle ya da değişik söyleniş biçimleri ile dönüşüm geçirerek Türkçeleşmiş birçok kelime Türkçenin kelime dağarcığını zenginleştirmiştir. Bunun dışında eş anlamlı kelimelerin çokluğu, birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimeler de kelime dağarcığındaki zenginliğin diğer sebeplerindendir. Ancak özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımlarında sıklıkla hata yapılır. Hataya düşmemek için Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

İthafen nasıl yazılır?

En sık yanlış yazılan kelimelerden biri de ithafen kelimesidir. Bu kelime sıklıkla farklı biçimlerde yazılır. Türk Dil Kurumu (TDK) bu kelime için zarf türünde iki farklı tanım yapmıştır. Arapça dilinden gelip dilimize yerleşmiş olan İthafen TDK’ye göre ithaf yolu ile ya da ithaf etmek amacı ile gibi anlamlara karşılık gelir. Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazımını ithafen olarak belirlemiştir. Farklı bir dilden gelen bu kelimenin doğru yazılışı resmi olarak ithafen şeklinde kabul edilmiştir. Arapçada “ithafen” kelimesinden gelir ancak Türkçedekinden daha farklı telaffuz edilir.

İthafen mi itafen mi?

İthafen yazımı konusunda sık olarak hata yapılır. Bu kelime bazen itafen şeklinde de yazılır. Ancak itafen yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Doğru kullanım olarak h harfinin de kullanılması gerekir. İthafen doğru yazılışı kullanılarak oluşturulmuş bazı örnek cümleler şunlardır:

Sanatçı yıllar önce bu şarkıyı sevdiği kadına ithafen yazmış diye duydum.

Konuşması bitince bana öyle baktı ki o ana kadar söylediklerinin bana ithafen olduğunu anladım.

İthafen kelimesinin şu kullanımları yanlıştır: