EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. İthafen nasıl yazılır? İthafen mi itafen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İthafen nasıl yazılır? İthafen mi itafen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

18.07.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime dilimize farklı ülkelerin dillerinden gelmiştir. Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden birinin Türkçe olarak kabul edilmesinin bir nedeni de bu durumdur. Ancak özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Türkçe yazım kurallarına uyulması durumunda bu tür hatalardan kaçınabilmek mümkün olur.

Farklı dillerden gelip zamanla dilimize yerleşmiş ve aldığı eklerle ya da değişik söyleniş biçimleri ile dönüşüm geçirerek Türkçeleşmiş birçok kelime Türkçenin kelime dağarcığını zenginleştirmiştir. Bunun dışında eş anlamlı kelimelerin çokluğu, birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimeler de kelime dağarcığındaki zenginliğin diğer sebeplerindendir. Ancak özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımlarında sıklıkla hata yapılır. Hataya düşmemek için Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

İpek böceği nasıl yazılır? İpek böceği nasıl yazılır?

İthafen nasıl yazılır?

En sık yanlış yazılan kelimelerden biri de ithafen kelimesidir. Bu kelime sıklıkla farklı biçimlerde yazılır. Türk Dil Kurumu (TDK) bu kelime için zarf türünde iki farklı tanım yapmıştır. Arapça dilinden gelip dilimize yerleşmiş olan İthafen TDK’ye göre ithaf yolu ile ya da ithaf etmek amacı ile gibi anlamlara karşılık gelir. Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazımını ithafen olarak belirlemiştir. Farklı bir dilden gelen bu kelimenin doğru yazılışı resmi olarak ithafen şeklinde kabul edilmiştir. Arapçada “ithafen” kelimesinden gelir ancak Türkçedekinden daha farklı telaffuz edilir.

Tekdüze nasıl yazılır? Tekdüze nasıl yazılır?

İthafen mi itafen mi?

İthafen yazımı konusunda sık olarak hata yapılır. Bu kelime bazen itafen şeklinde de yazılır. Ancak itafen yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Doğru kullanım olarak h harfinin de kullanılması gerekir. İthafen doğru yazılışı kullanılarak oluşturulmuş bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Sanatçı yıllar önce bu şarkıyı sevdiği kadına ithafen yazmış diye duydum.
  • Konuşması bitince bana öyle baktı ki o ana kadar söylediklerinin bana ithafen olduğunu anladım.

İthafen kelimesinin şu kullanımları yanlıştır:

  • Bana itafen söylediklerinin tek bir kelimesini bile dinlemedim!
  • Bu şiiri gerçekten ona itafen mi yazmıştın?
Ta ki nasıl yazılır? Ta ki nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı
Anahtar Kelimeler:
ithafen nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.