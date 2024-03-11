Kaptan pilot kestirmek istedi, yardımcı pilot da uyuyakaldı! Rotadan sapan uçağa çağrılar cevapsız kaldı

Endonezya'nın Kendari şehrinden başkent Cakarta'ya doğru sabah saat 8 sularında havalanan uçak seyir irtifasına ulaşınca kaptan pilot biraz kestirmek istedi. Uçuşu yaklaşık 1 saat kadar yardımcı pilot yönetti. Yardımcı pilot da uyuyakaldı ve uçak rotadan sapmaya başladı ancak pilotlar farkında değildi.

Hava trafik kontrol merkezinden ve diğer uçaklardan gelen çok sayıda çağrı geldi ancak hepsi cevapsız kaldı.

Yaklaşık 28 dakika sonra kaptan pilot uyandı, uçağın rotasından saptığını fark etti ve yardımcı pilotu uyandırdı. Rotayı düzelttiler ve uçak güvenli bir şekilde Jakarta'ya indi.

ÇOCUKLARINA BAKMAKTAN UYUYAMAMIŞ

Batik Air firmasına ait uçağın uçuşu sırasında gerçekleşen bu olay için hazırlanan ön raporda, 28 yaşındaki yardımcı pilotun uçuştan önceki gece iyi uyuyamadığı, çünkü 1 aylık ikiz çocukları olduğu ve "eşinin çocuklarına bakmasına yardım etmek için birkaç kez uyanmak zorunda kaldığı" belirtildi.

NY Times'ın detaylarını aktardığı rapora göre, gidiş-dönüş yolculuğunun ilk ayağına hazırlanırken, 32 yaşındaki kaptana düzgün uyumadığını söyledi ve kaptanın teklifi üzerine Jakarta'dan Kendari'ye uçuşta 30 dakika kestirdi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Cumartesi günü Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Maria Kristi Endah Murni, bakanlığın Batik Air olayını soruşturacağını ve ülkedeki tüm havayolu şirketlerinin gece uçuşlarında mürettebatın yorgunluğunu nasıl yönettiklerini gözden geçireceğini söyledi.

PİLOTLAR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Batik Air'den yapılan açıklamada uçuşa katılan her iki pilotun da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

FİRMANIN UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Batik Air, Endonezya'nın en büyük hava taşımacılığı şirketi olan ve sorunlu bir güvenlik siciline sahip Lion Air Group'a ait. Şirketin 2018 yılında bir uçağı kalkıştan birkaç dakika sonra gökyüzünden düşmüş ve uçaktaki 189 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. 2013 yılında bir Lion Air uçağı iniş yapmaya çalışırken denize çakılmıştı; tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edilmişti. 2004 yılında ise Endonezya'nın Surakarta kentinde meydana gelen Lion Air kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti.





