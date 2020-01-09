MAGAZİN
  4. Kar altında beyaza bürünen Kapadokya turistleri hayran bırakıyor

Kar altında beyaza bürünen Kapadokya turistleri hayran bırakıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Brezilyalı turist Pedro Pelcy: - "İlk kez geldim, burası çok güzel bir yer. Üç gündür Kapadokya'daki inanılmaz manzarası bulunan alanları geziyoruz. Kapadokya, Brezilya'da çok popüler bir yer, çok iyi biliniyor. Bunun en önemli nedeni ise sıcak hava balonları. Ülkemdeki herkes buraya gelmeyi hayal ediyor" - Turist rehberi Çağlar Çeyil: - "Kapadokya bir peri masalı gibi. Bölge kış aylarında daha farklı bir hale bürünüyor"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde önde gelen merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı ile ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

Peibacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç coğrafi özellikleri ile konuklarına masalsı bir gezi fırsatı sunan Kapadokya'da etkili olan kar, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşince eşsiz güzellikte manzaralar ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede gezinti yapan turistler, peribacalarının sarı ve kahverengi tonlardaki renklerinin kar beyazılyla buluşmasıyla ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Yoğun ilgi gören alanlardan Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'ne gelen turistler, buradaki seyir alanından, birlikte kanat çırparak doğal güzelliğe renk katan güvercinleri izledi.

Ailesiyle bölgede gezinti yapan Brezilyalı turist Pedro Pelcy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce fotoğraflarını gördüğü bölgenin görsel zenginliklerine hayran kaldığını belirtti.

Pelcy, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini vurgulayarak, "Burası çok güzel bir yer. Üç gündür Kapadokya'daki inanılmaz manzarası bulunan alanları geziyoruz. Kapadokya, Brezilya'da çok popüler bir yer, çok iyi biliniyor. Bunun en önemli nedeni ise sıcak hava balonları. Ülkemdeki herkes buraya gelmeyi hayal ediyor. Ben de uzun süredir düşünüyordum ve nihayet geldim. Dün de balon turuna katılarak bu muhteşem doğayı gökyüzünden seyrettim." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli turist Rhee Jae de bölgedeki tarihi alanların yanı sıra kaya oluşumlarının görüntüsünden etkilendiğini, burada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirdi.

- "Kapadokya peri masalı gibi"

Turist rehberi Çağlar Çeyil ise Kapadokya'nın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü ancak kendisinin en çok kış aylarında bölgede bulunmaktan hoşlandığını söyledi.

Çeyil, farklı dönemlerde, farklı ülkelerden gelen turistlerle bölgeyi gezdirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kapadokya bir peri masalı gibi. Bölge kış aylarında daha farklı bir hale bürünüyor. Burada kar yağışının ardından oluşan dinginlik, peribacalarının güzellikleri ile bir araya gelince muhteşem bir harmoni oluşuyor. Bölgeye turistler, daha çok bahar ve yaz aylarında geliyor. Ama ben onlara kış mevsiminde de bölgeyi mutlaka görmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendiAydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi
Samsun’da müzeler okul gibiSamsun’da müzeler okul gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya, Kapadokya'da kar manzarası, Nevşehir,

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Samsun’da müzeler okul gibi

Samsun’da müzeler okul gibi

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.