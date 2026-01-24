Mynet Trend

Kar yağışı felakete döndü! Bir aile yok oldu! Tam 9 kişi...

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı vatandaşların hayatını felç etti. Kar yağışının ardından meydana gelen çığ felaketinde bir aile yok oldu, yollardaki buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışı felakete döndü! Bir aile yok oldu! Tam 9 kişi...

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Chitral şehrinde, kar yağışının ardından meydana gelen çığ bir evi yuttu.

Kar yağışı felakete döndü! Bir aile yok oldu! Tam 9 kişi... 1

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı. Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem, çığ altındaki tüm cesetlerin çıkarıldığını ve yaralı çocuğun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Kar yağışı felakete döndü! Bir aile yok oldu! Tam 9 kişi... 2

Belucistan eyaletinde ise buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü. Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Abbottabad şehrindeki turistik bölge Galyat'ta da yollar kapandı ve turistler ile yerel halk mahsur kaldı. Birçok araç yolda kaldı, elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

