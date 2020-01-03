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  4. Kar yağışını "Kışa Merhaba Festivali" ile kutladılar

Kar yağışını "Kışa Merhaba Festivali" ile kutladılar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 20:54 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taskesenligil: - "Kar yağışını sevinçle karşıladık, bunun adına da festival organize ettik. Türkiye'de kış sporlarının başkenti olan Erzurum'da kayakla atlamayı ve kış sporlarını tanıtmak istedik"

Erzurum'da kar yağışının etkili olması dolayısıyla düzenlenen "Kışa Merhaba Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Türkiye'nin tek kayakla atlama kuleleri olan Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe Atlama Kuleleri yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikler havai fişek gösteriyle başladı.

Festivalde daha sonra meşaleli slalom, milli sporcularca kayakla atlama ve paletli kar aracı gösterileri gerçekleştirildi.

Organizasyonu izleyeme gelen yüzlerce vatandaş da kar yağışı altında kızaklar ile kayarak kar raftingi yaptı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyon çalınan müzik eşliğinde halay çekilmesiyle son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taskesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un bu sezon kar ile yaklaşık bir ay önce tanıştığını belirterek, "Kar yağışını sevinçle karşıladık, bunun adına da festival organize ettik. Türkiye'de kış sporlarının başkenti olan Erzurum'da kayakla atlamayı ve kış sporlarını tanıtmak istedik. Organizasyonda 30 dolayında milli sporcumuz yer aldı. Çocuk, genç ve yaşlılar hep birlikte eğlendi." dedi.

Festivale, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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